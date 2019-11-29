Может доставлять ОБСЕ: у Зеленского придумали, как выплачивать пенсии жителям ОРДЛО

На Донбассе есть люди, которые физически не могут выехать за пределы ОРДЛО / Фото vpl.com.ua

Функцию доставки пенсий для жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей может взять на себя миссия ОБСЕ. Однако, для этого придется менять законы. Такое мнение высказал глава Донецкой ВГА Павел Кириленко.

По его словам, сейчас жители оккупированного Донбасса могут получать пенсии только на подконтрольных Украине территориях. Для этого им нужно пересечь линию разграничения и подтвердить свои паспортные данные. Но есть люди, которые физически не могут выехать за пределы "ЛНР" и "ДНР".

"Были предложения от ОГА, привлечения специалистов ОБСЕ, подтверждающих документально, что те лица, которые не могут по физическим возможностям пересекать линию разграничения, но они действительно есть, они имеют право на получение пенсионного обеспечения, чтобы нам международные организации помогали документально получать на тех территориях документы и передавать их в органы Пенсионного фонда", – сказал Кириленко в эфире Украинского радио.

Чтобы ОБСЕ могла доставлять пенсии на оккупированные территории, нужны изменения в законодательстве.

"Сейчас законодательство действует так, что человек должен быть лично быть идентифицирован. Если от него предоставляется доверенность, то она должна быть предоставлена ​​на украинской территории украинским нотариусом (частным или государственным), но по требованиям украинского законодательства", – отметил Кириленко.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, в соответствии с которым предлагается выплата пенсий жителям временно неподконтрольных Киеву районов Донбасса без регистрации их как переселенцев.

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Ранее секретарь СНБО Сергей Сивохо потребовал выплачивать пенсии жителям временно оккупированных районов Донбасса. Кроме того, Сивохо говорил, что первым шагом для возвращения захваченной части Донбасса должно стать упрощение процедуры пересечения КПВВ.