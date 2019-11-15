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Новости о повышении пенсии в Украине 2020: когда и насколько

15 ноября 2019, 15:23

Кому повысят пенсии в 2020 году в Украине и когда это произойдет, выяснил Главред.

Пенсии 2020 Украина поднимает дважды: как пройдет повышение пенсии в Украине 2020
Пенсии 2020 Украина поднимает дважды: как пройдет повышение пенсии в Украине 2020 / kpravda.com

Рада приняла бюджет. И если говорить про пенсии в Украине – повышение там предусмотрено. Даже два раза за год. Загвоздка в сумме выплат.

Итак, новости о повышении пенсии в Украине следующие: пенсионные выплаты повысят всем с интервалом в полгода.

График выплаты пенсий в Украине 2020 и размеры повышения выглядят так:

  • в июле 2020 – на 74 грн до 1712 грн;
  • в декабре 2020 – на 57 грн до 1769 грн.

Это сумма минимальной пенсии в Украине в 2020 году.

А пока что, еще до конца этого года, пенсии в Украине 2019 поднимут с 1 декабря – тоже на 74 грн –с 1564 до 1638 грн.

Читайте такжеПенсии жителям Донбасса: в Раде решили помочь жителям "ЛДНР" "чувствовать себя людьми"Ранее Главред уже писал про пенсии в Украине 2019: кто недополучил и как вернуть своё. У некоторых пенсионная выплата снижается с 83% денежного обеспечения до 70%.

пенсии Госбюджет
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