Новости о повышении пенсии в Украине 2020: когда и насколько

Кому повысят пенсии в 2020 году в Украине и когда это произойдет, выяснил Главред.
Рада приняла бюджет. И если говорить про пенсии в Украине – повышение там предусмотрено. Даже два раза за год. Загвоздка в сумме выплат.
Итак, новости о повышении пенсии в Украине следующие: пенсионные выплаты повысят всем с интервалом в полгода.
График выплаты пенсий в Украине 2020 и размеры повышения выглядят так:
- в июле 2020 – на 74 грн до 1712 грн;
- в декабре 2020 – на 57 грн до 1769 грн.
Это сумма минимальной пенсии в Украине в 2020 году.
А пока что, еще до конца этого года, пенсии в Украине 2019 поднимут с 1 декабря – тоже на 74 грн –с 1564 до 1638 грн.
Читайте такжеПенсии жителям Донбасса: в Раде решили помочь жителям "ЛДНР" "чувствовать себя людьми"Ранее Главред уже писал про пенсии в Украине 2019: кто недополучил и как вернуть своё. У некоторых пенсионная выплата снижается с 83% денежного обеспечения до 70%.