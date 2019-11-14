Госбюджет 2020 принят: что утвердили слуги народа

За проголосовали 280 человек, против – 55, еще 37 депутатов воздержались.
Госбюджет Украины на 2020 год принят – в первом чтении и в целом.
За проголосовали 280 человек, против – 55, еще 37 депутатов воздержались.
В доработанном варианте документа расходы увеличены на 10 млрд грн (до 1,17 трлн грн), доходы – на 14 млрд грн (до 1,08 трлн грн), а дефицит снижен на 855 млн грн.
На погашение и обслуживание госдолга в 2020 году пойдет более 420 млрд грн. Это 1/3 всех доходов бюджета (или по 10 тыс. грн с каждого украинца).
Бюджет на субсидии сокращен до 47 млрд (в 20текущем году было 55 млрд грн) – несмотря на рост коммунальных тарифов.
Читайте такжеРынок земли в Украине: у Зеленского пообещали миллиарды долларов в бюджетНа пенсии Пенсионному фонду выделили 173 млрд грн (против 167,5 млрд грн в 2019 году). При этом вопрос пересчета в следующем году все еще в подвешенном состоянии.
На здравоохранение заложено 113,3 млрд грн, образование – 145,1 млрд грн, культуру и информацию – 9,2 млрд грн.
На дороги выделили 73,7 млрд грн. Это на 37% больше, чем годом ранее. При этом премьер Алексей Гончарук пообещал найти дополнительные средства на ремонт дорог и реконструкцию аэропортов:
"Мы хотим серьезно инвестировать в дороги, чтобы снизить смертность на дорогах".
На оборону предусмотрено 245,8 млрд грн – это 5,45% ВВП:
- 116,1 млрд грн (было 102 млрд) – получит Минобороны,
- 93 млрд грн – для МВД,
- 9 млрд госгарантий на закупку (против 3 млрд годом ранее),
- 1,4 млрд грн (было 0,8 млрд) – специальная служба транспорта.
На приватизации депутаты мечтают заработать 12 млрд грн. А от легализации игорного бизнеса – всего 3 млрд грн (ранее озвучивались гораздо более крупные суммы).
Напомним, 18 октября Рада приняла законопроект о госбюджете Украины на 2020 год в первом чтении.