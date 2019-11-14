Рада рассматривает проект госбюджета-2020: онлайн-трансляция

Верховная Рада / Фото: УНИАН

В четверг, 14 ноября, Верховная Рада на утреннем заседании рассматривает проект государственного бюджета на 2020 год.

Отметим, что в четверг утром в зале зарегистрировались 324 народных избранника.

После этого председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков предложил перенести рассмотрение во втором чтении законопроекта №2144 о внесении изменений в Бюджетный кодекс и проекта государственного бюджета на 2020 год (№2000) на начало утреннего заседания. Его предложение было поддержано 233 народными депутатами.

При этом Разумков пояснил, что бюджетный комитет и аппарат парламента подготовили все документы для рассмотрения 2 документов и предложил начать рассмотрение бюджета "на свежую голову".

Напомним, 18 октября Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о государственном бюджете Украины на 2020 год.