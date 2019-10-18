Рада проголосовала за проект госбюджета-2020 в первом чтении

Нардепы одобрили проект госбюджета-2020 / Zib.com.ua

В пятницу, 18 октября, Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о государственном бюджете Украины на 2020 год.

За документ, поданный с учетом предложений Комитета по вопросам бюджета, отдали свои голоса 256 народных избранников.

Отметим, что законопроект №2000 о госбюджете на 2020 год был одобрен народными депутатами в первом чтении.

По словам нардепа от Слуги народа, замглавы бюджетного комитета Александра Трухина, комитет обработал 2176 предложений депутатов, однако не все они были обоснованными. По предложению комитета полностью или частично были учтены 772 предложения, отклонены - 1404 предложения.

Читайте такжеСтало известно, когда Рада возьмется за бюджет-2020

Напомним, во внесенном а Раду проекте бюджета Украины на 2020 год заложен макропрогноз с ростом ВВП на 3,3% и валютным курсом 28,2 грн за доллар.

Проект предполагает доходы в сумме 1,079 трлн грн, расходы - 1,170 трлн грн, предельный объем дефицита – 95 млрд грн, или 2,09% ВВП, государственный и гарантированный государством долг - 54,1% ВВП.