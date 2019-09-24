Обрезание субсидий и нереальные прожекты: эксперт оценил проект бюджета-2020

Социальных прорывов в проекте госбюджета-2020 нет, заявил Алексей Плотников / capital.ua

Проект госбюджета-2020 нельзя назвать бюджетом эффективности, как его характеризовал премьер-министр Алексей Гончарук, заявил доктор экономических наук, профессор Алексей Плотников.

По его словам, поданный в Раду проект госбюджета является чисто техническим документом, в котором лишь балансируются доходы и расходы.

Он обратил внимание на то, что главная статья проекта бюджета предусматривает обслуживание внешнего долга, а далее следует статья на безопасность и оборону.

"Каких-то социальных прорывов я здесь не вижу, потому что сокращается объем субсидий. Это не бюджет социального развития", - подчеркнул эксперт в комментарии Главреду.

Читайте такжеОтобрать у сирот, учителей и ученых: какие расходы заложены в бюджет-2020Он также усомнился в реализации планов правительства относительно стимулирования темпов роста экономики до 7-8% годовых: "Это сомнительно, потому что такие заявления не несут на себе никакой нагрузки".

Экономист напомнил о том, что в августе падение промышленного производства в Украине составило 1,7% по сравнению с 2018 годом.

"За счет чего рост? Если по промышленности идет падение, то на базе чего декларируется рост?", - говорит Плотников.

Комментируя планы по наполнению бюджета за счет доходов от приватизации, эксперт указал на сомнительность таких обещаний: "У нас планы по приватизации никогда не выполнялись. Почему должно быть выполнено в этом году, нет никаких объяснений, думаю это невыполнимая статья".

Он добавил, что в проекте бюджета-2020 не предусмотрены доходы от реализации "прожектов по легализации теневой экономики и казино".

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"Исходя из того, что его готовила старая власть, бюджет-2020 это тот документ, каким бы его видела ушедшая власть. Очень надеюсь, что Верховная Рада будет работать с бюджетом и на второе чтение главный финансовый документ страны будет соответствовать хотя бы каким-то приземленным реалиям", - резюмировал Плотников.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил о том, что 2019 год станет последним, когда в Украине происходит ежегодное планирование бюджета. По его словам, в дальнейшем принятию бюджета будет предшествовать принятие полноценной трехлетней декларации.