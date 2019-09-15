"В последний раз": Гончарук объяснил, что не так с проектом госбюджета-2020

Алексей Гончарук / Фото: УНИАН

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил о том, что 2019 год станет последним, когда в Украине происходит ежегодное планирование бюджета.

"Наша стратегия в том, чтобы с каждым годом государственный долг становился меньше. Для этого мало одного года - надо планировать это на средне- и долгосрочный период. В этом году мы последний раз принимаем только бюджет на один год. В дальнейшем принятию бюджета будет предшествовать принятие полноценной трехлетней декларации", - цитирует премьера Правительственный портал.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов отметил, что до сих пор макроэкономический прогноз разрабатывался Минэкономики один раз в год.

"Но мы должны постоянно прогнозировать развитие экономики системно. В последующие несколько недель мы пересмотрим структуру и попытаемся построить более системный подход к макроэкономическому прогнозу", - сказал министр и добавил, что возможно, некоторые правки будут внесены в показатели.

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Напомним, 15 сентября Кабинет министров одобрил проект государственного бюджета на 2020 год и внес проект закона в Верховную Раду.