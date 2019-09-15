Рост минималки и новый курс доллара: проект госбюджета-2020 внесли в Раду

В Раду внесли проект госбюджета-2020 / УНИАН

В воскресенье, 15 сентября, Кабинет министров одобрил проект государственного бюджета на 2020 год.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров Украины планирует в следующем году постепенно уменьшать налоги и сделать их равными для всех плательщиков.

По словам премьер-министра, правительство намерено собирать меньше налогов и более эффективно их тратить.

Доходы и расходы бюджета-2020

Как подчеркнул в ходе пресс-конференции премьер-министр Алексей Гончарук, доходы госбюджета на следующий год с трансфертами предусмотрены в 1 079,5 млрд гривен, в том числе общего фонда – 962,7 млрд гривен.

В то же время расходы госбюджета предусмотрены на уровне 1 170 млрд гривен.

Госдолг и дефицит бюджета

Целью долговой политики на следующий год является обеспечение сокращения отношения госдолга к ВВП до уровня 46,7% ВВП на конец следующего года.

Такие показатели правительство планирует достичь благодаря сокращению дефицита госбюджета до 2,09% ВВП в следующем году.

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Украинское правительство планирует в следующем году привлечь около 380 млрд грн заимствований, заявила министр финансов Оксана Маркарова в ходе брифинга после заседания правительства.

"Мы планируем около 380 млрд грн заимствований. Преимущественно надеемся, что это будут в том числе заимствования от наших официальных кредиторов", - сказала Маркарова.

По ее словам, долговые платежи в следующем году составят 438 млрд грн.

Она подчеркнула, что текущий проект государственного бюджета Украины на 2020 год построен на действующем макроэкономическом прогнозе с валютным курсом 28,2 грн за доллар.

"Курс доллара указан в макропрогнозе. Макропрогноз утвержден в мае этого года, находится он на сайте, публичный. В нем внутри курс доллара в следующем году - 28,2. И это тот курс, на котором пока строится этот бюджет", - сказала глава Минфина.

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Субсидии и зарплаты

Кабинет министров Украины в проекте государственного бюджета на 2020 год предусмотрел 47,6 млрд грн на выплату субсидий.

"Мы прошли эти расчеты с Министерством социальной политики. В полной мере все, кто будут нуждаться в субсидии, будут ими обеспечены. Никаких здесь перебоев не будет", - заверила Маркарова.

Премьер-министр Алексей Гончарук, в свою очередь, добавил, что правительство изучает, как сделать программу выплаты субсидий более эффективной.

Вместе с тем проект государственного бюджета Украины на 2020 год предусматривает рост минимальной зарплаты до 4723 грн.

"Минимальная заработная плата, которая закладывается в этот бюджет, увеличивается на 550 грн и составит по состоянию на 1 января 2020 года 4723 грн. Это соответствует показателям роста. И мы считаем, что какое-то большее увеличение этой цифры не соответствовало бы росту производительности. А наша главная задача - экономический рост, в том числе, экономический рост из-за роста производительности", - сказала министр финансов.

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Кабинет министров Украины предлагает в проекте Государственного бюджета на 2020 год предусмотреть на безопасность и оборону 245,8 млрд грн.

"Безопасность и оборона имеют один из наиболее высоких приоритетов. 245,8 млрд в 2020 году мы планируем на разных распорядителей, которые задействованы в безопасности и обороне", - сказала Маркарова.

Также министр добавила, что не вся вышеупомянутая цифра перераспределена по распорядителям средств: в проекте государственного бюджета на 2020 год появилась новая статья - средства, которые должен перераспределить Совет национальной безопасности и обороны.

Отметим, что сегодня же Кабинет министров внес проект закона о государственном бюджете Украины на 2020 год в Верховную Раду.

Как сообщал Главред, нардепы 9-го созыва предложили Кабмину увеличить размер прожиточного минимума на 2020 год, к которому привязаны пенсии, пособия, зарплаты госслужащих и даже алименты.