Пенсии в Украине 2019: кто недополучил и как вернуть своё / bessarabiainform

Пенсии в Украине 2019 распределяются не совсем справедливо, пишут журналисты одного из изданий. Некоторые пенсионеры недополучают почти 13% положенных им пенсионных выплат.

Речь идет о пенсиях военнослужащих в Украине, поясняет Страна. К тем, кто в отставку ушел до 2018 года, стали применять закон О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц, который ступил в силу в начале 2018 года.

В итоге их пенсионная выплата снижается с 83% денежного обеспечения до 70%.

Читайте такжеПенсии жителям Донбасса: в Раде решили помочь жителям "ЛДНР" "чувствовать себя людьми""По всему видно, что Пенсионный фонд работает по принципу: больше собрать средств и меньше их потратить. Там знают, что нарушают законы, и открыто говорят: "Идите в суд, по его решению заплатим". А это дополнительные расходы и 3-6 месяцев времени", — пояснил адвокат, управляющий партнер одной из юридических фирм Михаил Можаев.

В результате военным пенсионерам приходится судится с ПФУ, хотя такие споры, по закону, решатся должны еще на уровне Пенсионного фонда.

Ранее Укрпошта пожаловалась, что ПФУ облапошивает пенсионеров. Людям якобы обещают повышение пенсий, если те согласятся получать их в банке.