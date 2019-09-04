Укрпошта пожаловалась, что ПФУ облапошивает пенсионеров / kpravda.com

Укрпошта обвинила сотрудников Пенсионного фонда Украины в том, что те "сознательно обманывают пенсионеров".

Людям якобы обещают повышение пенсий, если те согласятся получать их в банке, то есть откажутся переходить в Укрпошту, сообщила пресс-служба компании.

В сети обнародовали разговор работницы ПФУ с 72-летней пенсионеркой, которая хочет получать пенсию дома от почтальона в силу своего возраста и из-за больной ноги.

Читайте такжеПенсии, тарифы на свет и газ, паспорта: что меняется в УкраинеПредставитель Пенсионного фонда на записи уверяет, что "средства, которые можно направить на выплату пенсий, мы будем тратить на выплату почте за доставку". Тем самым агитируя человека отказаться от этой услуги.

"Вы хотите получать пенсии на таком уровне или чтобы в декабре у Вас пенсия поднялась?" – спрашивает на записи женский голос.

Гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский уже потребовал от ПФУ "прекращение этой порочной практики", а также публичного заявления с извинениями.

Напомним, в Укрпочте грозятся прекратить доставку пенсий на дом. В компании заявили, что откажутся доставлять пенсии с 1 января 2020 года, если правительство не пересмотрит тариф. В октябре 2018 года в Укрпочте уже выдвигали подобные требования.