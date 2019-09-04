Укрпошта пожаловалась, что ПФУ облапошивает пенсионеров

4 сентября 2019, 22:11

Людям якобы обещают повышение пенсий, если те согласятся получать их в банке.

Укрпошта пожаловалась, что ПФУ облапошивает пенсионеров
Укрпошта пожаловалась, что ПФУ облапошивает пенсионеров / kpravda.com

Укрпошта обвинила сотрудников Пенсионного фонда Украины в том, что те "сознательно обманывают пенсионеров".

Людям якобы обещают повышение пенсий, если те согласятся получать их в банке, то есть откажутся переходить в Укрпошту, сообщила пресс-служба компании.

В сети обнародовали разговор работницы ПФУ с 72-летней пенсионеркой, которая хочет получать пенсию дома от почтальона в силу своего возраста и из-за больной ноги.

Читайте такжеПенсии, тарифы на свет и газ, паспорта: что меняется в УкраинеПредставитель Пенсионного фонда на записи уверяет, что "средства, которые можно направить на выплату пенсий, мы будем тратить на выплату почте за доставку". Тем самым агитируя человека отказаться от этой услуги.

"Вы хотите получать пенсии на таком уровне или чтобы в декабре у Вас пенсия поднялась?" – спрашивает на записи женский голос.

Гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский уже потребовал от ПФУ "прекращение этой порочной практики", а также публичного заявления с извинениями.

Напомним, в Укрпочте грозятся прекратить доставку пенсий на дом. В компании заявили, что откажутся доставлять пенсии с 1 января 2020 года, если правительство не пересмотрит тариф. В октябре 2018 года в Укрпочте уже выдвигали подобные требования.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
пенсии Укрпошта Укрпочта ПФУ
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

22:56
"Крым требовать не надо": в Киеве "троянская кобыла" Собчак заговорила о "мышибратьях"
22:20
Лагард в кресле главы ЕЦБ: Европарламент дал добро Видео
22:11
Укрпошта пожаловалась, что ПФУ облапошивает пенсионеров Видео
21:51
"Мы восхищены украинцами": протестующие в Гонконге решили перенять опыт Майдана Видео
21:49
"Мы порвем Литву" - Олег Саленко
21:28
Экс-глава Укроборонпрома напоследок сделал подлянку с Укрспецэкспортом – СМИ Видео
21:21
"Экс-тренера Карпат Чижевского выкинули из клуба, как ненужную вещь" - источник
21:14
Сказал "да" отмене статьи за незаконное обогащение: в Украине выбрали языкового омбудсмена Видео
20:55
Тренды в еде 2019: в Лондоне назвали модные продукты 2019 Видео
20:42
Новой гонки вооружений не будет: Столтенберг рассказал об угрозах со стороны России Видео
20:39
"ОМОНы клип срывают": Киркорова поймали с поличным Видео
20:21
В сентябре 2019 землян ждет событие, которое происходит раз в 360 лет
20:00
Крепостная 2 сезон: что было в 5 и 6 сериях сериала Видео
19:58
СБУ заподозрила Мотор Сич в подрывной деятельности в пользу России
19:38
Вернуть Россию в СЦКК: Украина в Минске выступила с внезапной инициативой Видео
19:28
Кара за январь: Зеленский сделал решительный шаг
19:14
ЕС запретил импорт овощей и фруктов из Украины Видео
19:07
Киевский патриархат Филарета жив: суд принял решение не в пользу "рейдеров из ПЦУ" Видео
19:02
"Проститутка, подрочено": Звезда Школы вывалила голую грудь в сеть
18:43
"Милитарная дамба": Крымский мост рушится, угрожая всему Керченскому проливу
18:37
Кличко "оторвали от кормушки": киевляне советуют мэру-"профану" убрать "лапы от строительства" Видео
18:25
Не поделили храм: в Ровенской области спор между прихожанами перерос в массовую бойню
17:55
Супрун прокомментировала свой уход из Минздрава знаменитой фразой
17:43
Зеленский добрался до Совета Европы: уволен представитель Украины Видео
17:40
Без кондукторов, жетонов и билетов: Киев ждет смена правил проезда в транспорте Видео
17:21
Куда ты пропала, Бернадетт: где смотреть премьеру в Киеве Видео
17:17
Зеленский назначил замом Богдана волонтерку
17:05
СМИ узнали, когда в Евросоюзе собираются продлять антироссийские санкции
17:01
Кличко отреагировал на решение Кабмина о своем увольнении Видео
16:57
Пора делать ноги: Порошенко вызвали на очередное "свидание" в ГБР Видео
16:49
Советский Союз не освобождал, а захватывал Восточную Европу - МИД Болгарии
16:46
iPhone 11: в сеть слили все секреты Apple Видео
16:33
Суд разрешил ГБР принудительно доставить из Лондона Гонтареву на допрос
16:24
Кличко "ушли" из КГГА: в Кабмине заявили, что Киев увяз в коррупции и мэру нужна помощь Видео
16:23
"Это трупные пятна, старче": Пугачева ужаснула внешностью
16:03
Стала известна зарплата за август Зеленского и его соратников
15:58
Представлять Кабмин в Раде будет хейтер Вятровича Видео
15:30
Поставить в Раде секс-кабинки: в Сети вдохновились историей депутатши с интимной перепиской Видео
15:25
Главную советчицу страны Супрун официально выпроводили из Минздрава Видео
15:16
Люцифер 5 сезон: появились подробности 1 серии сериала
15:08
В Турции на пляже жестоко убили украинку
15:01
Тука: Россия ставит перед Украиной неприемлемые условия по Донбассу Видео
14:50
Кабмин уволил Кличко с должности главы КГГА
14:40
Трансплантология и вакцинация: глава Минздрава назвала главные направления работы ведомства Видео
14:19
Рябошапка хочет поставить своим первым замом скандального Касько - СМИ
14:07
"Приложись к моей груди": Семенович публично вывалила огромную грудь
13:55
Глава Минздрава обьяснила, как относится к легализации марихуаны Видео
13:52
Погода в Киеве и Украине: кому грозит шторм с градом Видео
13:20
Без Зеленского, без денег: что случилось с шоу Рассмеши Комика
13:11
"Лишь сплетни": глава Минздрава опровергла слухи о связи с Радуцким Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять