В Укрпочте грозятся прекратить доставку пенсий на дом: названа причина

В Укрпочте грозятся прекратить доставку пенсий / flickr

Укрпочта откажется доставлять пенсии с 1 января 2020 года, если правительство не пересмотрит тариф.

Об этом говорится в открытом письме гендиректора Укрпочты Игоря Смилянского к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.

"Мы приложили много усилий, чтобы получить шанс на изменения и больше не хотим его терять, становясь заложниками политики и пустых обещаний, ставя под угрозу будущее 2-го работодателя Украины. Поэтому я заранее предупреждаю Вас, министерство социальной политики и Пенсионный Фонд Украины о том, что с 1 января 2020 Укрпочта не будет доставлять пенсии по нынешнему убыточному тарифу", - говорится в письме.

В компании предложили два варианта решения проблемы: принятие нового тарифа на доставку пенсий или вынесение услуги по доставке пенсий на открытый тендер, чтобы рынок решил стоимость этой услуги.

"Это должно быть на рыночных условиях, определенных в открытом тендере, а не по регулируемому тарифу или выписанным под один банк постановлением, как это было с переселенцами Донбасса. Нельзя нарушать права человека, заставляя, особенно пожилых людей или людей с ограниченными возможностями, получать выплаты только в одной банковском учреждении, к которому еще надо ехать 30-50 км. Тогда речь шла о 200 000 человек сейчас - уже речь идет о миллионах наименее защищенных граждан", - подчеркнул Смелянский.

Напомним, что в октябре 2018 года в Укрпочте уже выдвигали подобные требования.

Ранее стало известно, что Укрпочта сбывает товары страны-агрессора в детдома.