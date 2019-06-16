Неприличное предложение: Укрпочта сбывает товары страны-агрессора в детдома

Укрпочта навязывает российские товары / facebook.com/klimetin

Укрпочта оказалась в центре громкого скандала. Компания предлагает украинцам купить благотворительные наборы и отправить их за свой счет в детские дома, правда, в наборах – товары, произведенные в стране-агрессоре России.

Обратил внимание на просчет Укрпочты Клим Братковский, он же все подробно описал на своей странице в соцсети Facebook.

"Грустная история. Захожу я в свое "любимое" отделение Укрпочты 03150 и вижу на стойке объявление, что за 46 гривен можно отправить готовую посылку в детский дом Киева и Киевской области. Ну что ж подумал я, отличная акция и решил заказать такую услугу. Оператор сообщил, что на самом деле набор для отправки будет дороже - 67 гривен, а не 46. Я совсем не расстроился, а наоборот подумал, что наверно что-то будет полезное", - объяснил он.

По словам Братковского, вдруг ему стало интересно, что же будет в подарочном наборе. Он был уверен, что Укрпочта подготовила набор детских книг или раскрасок, канцелярии или типа того.

"Однако принесли гигиенический набор от российского бренда Чистая линия - шампунь, мыло, зубная паста и щетка", - возмутился господин Братковский.

Но благотворительная акция от Укрпочты на деле оказалось просто хитрой уловкой и манипуляцией. Дело в том, что покупатель оплачивает не только содержимое посылки – то есть продукцию российской компании, но и доставку.

"Я заплатил за коробку и доставку и это все мне обошлось в 99 гривен. То есть, получается, что Укрпочта помогает сбывать российскую продукцию детям из детских домов и при этом еще и зарабатывает на почтовых услугах. Я не знаю большего циничного дна, чем это. Укрпочта действительно считает, что детям из детских домов не хватает российского мыла?", - сокрушался в Сети Братковский.

Благотворительная акция Укрпочты нацелена на сбыт товаров из России / facebook.com/klimetin

В ответ на это сообщение, патрон Укрпочты съехал с темы о товарах страны-агрессора.

"Клим, к сожалению, в чистом виде нам запрещено заниматься благотворительностью по уставу, чтобы я, например, футбольную команду не спонсировал. Поэтому такие акции возможны при участии других компаний, которые предоставляют продукцию. У нас была такая акция с одним из украинских издательств с книжками и фломастерами, есть сейчас такая по подписке (я сам подписал несколько изданий для детских домов) и тд. Так что будем рады если какая-то компания захочет поучаствовать. А так - можете отправить и свой набор", - отписался Игорь Смелянский.

Напомним, ранее скандально известный глава Укрпочты Игорь Смелянский, зарплата которого составляет более 4 миллионов гривен в год, признался, что имеет два паспорта - украинский и американский.

Также ранее глава Укрпочты рассказал, почему почтальоны могут прекратить носить пенсии.