Глава "Укрпошты" рассказал, почтальоны могут прекратить носить пенсии

27 сентября 2018, 11:04

Информацию гендир госкомпании Игорь Смелянский озвучил в радиоэфире.

Укрпошта
"Укрпошта" / УНИАН

Госкомпания "Укрпошта" может прекратить доставку пенсий почтальонами, поскольку тариф на данную услугу не пересматривался с 2004-го.

Соответствующее заявление сделал гендиректор компании Игорь Смелянский в эфире "Радио НВ". "Каждая услуга должна оплачиваться. Когда кто-то кому-то недоплачивает, начинается какая-то игра. Когда непрозрачная отчетность, начинаются всякие "фокусы"", − считает он.

Смелянский также отметил, что в 2016-м минимальная заработная плата составляла около полторы тысячи гривен, и большинство почтальонов "Укрпошты" получали именно только денег и в среднем обслуживали 143 пенсионера.

"Сейчас мы имеем 3,7 тысячи гривен, с первого января − 4,1 тысячи гривен. Количество пенсионеров, которые мы обслуживаем, снизилось до 120 (в расчете на одного почтальона - "Главред"). То есть если количество уменьшается, а затраты увеличиваются, то этот баланс уже не сводится", − подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что была названа дата очередной индексации пенсий для украинцев.

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