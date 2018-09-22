Названа дата очередной индексации пенсий для украинцев

Пенсии украинцев увеличатся в марте / Фото: УНИАН

Индексация пенсий в Украине будет проведена с 1 марта 2019 года, поскольку в бюджете указана для повышения выплат сумма в размере 139 миллиардов гривень.

"Тут говорят о минимальной пенсии, но вы не говорите, что с 1 марта будет проведена индексация пенсий, что на пенсии заложено плюс 139 миллиардов в бюджете и 27 миллиардов на выплату пенсий военнослужащим", - во время выступления в парламенте заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает УНИАН.

Напомним, с 2019 года минимальная зарплата должна составлять не менее 7,7 тысяч гривен, заявляют в Пенсионном фонде Украины, аргументируя это заявление расчетами Федерации профсоюзов Украины.