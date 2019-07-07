"Кораблик, возвращайся домой": Укрпочта выпустила конверт в честь плененных Россией украинцев

Тот самый конверт / Укрпочта / Беата Куркуль

Госкомпания Укрпочта выпустила новый конверт, посвященный всем украинцам, заключенным в РФ и на временно оккупированных территориях Донбасса.

Соответствующее сообщение опубликовало Громадське радио со ссылкой на автора картины, изображенной на конверте, Беату Куркуль.

Полотно называется "Маленький кораблик, возвращайся домой". Ее Куркуль создала в поддержку украинских военных моряков, захваченных РФ в конце ноября 2018-го в районе Керченского пролива.

"Это была моя реакция на это событие, на волну негатива в моей ленте. Мне захотелось как-то конструктивно выразить свое отношение к событию. Эта работа очень понравилась одной из семей захваченных моряков — со мной связалась Евгения Эйдер. И это вылилось в большой проект. Сейчас есть выставка, где более 20 художников, взяв эту картину за основу, создали экспозицию из более 20 картин с этими тремя кораблями", — рассказала она.

По словам сотрудников Укрпочты, тираж конверта составляет 50 тысяч экземпляров. Официальная церемония погашения конверта специальным почтовым штемпелем произошла 7 июля в одном из одесских почтовых отделений.

Напомним, ранее глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак обвинил Путина во лжи после заявлений о пленных моряках Позднее адвокат Николай Полозов поделился свежими новостями из РФ о пленных украинских моряках.