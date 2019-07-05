Хомчак обвинил Путина во лжи после заявлений о пленных моряках

Хомчак считает, что Путин - манипулятор и лжец / УНИАН

Начальник Генерального штаба Руслан Хомчак заявил, что президент России Владимир Путин в своем недавнем заявлении о захваченных в Керченском проливе моряках откровенно солгал.

"Это было исключительно пропагандистско-манипулятивное заявление. Проще, ложь. Путин в очередной раз подтвердил резюме большого манипулятора. Хозяин Кремля снова пытался обрисовать ситуацию в свою пользу, искажая действительность. Это еще одно подтверждение того, что война продолжается на всех фронтах с применением различных методов, в том числе и циничных манипуляций. Таких примеров введения в заблуждение международного сообщества было немало за годы российской агрессии", - цитирует командующего ВСУ Армія inform.

Хомчак негативно отозвался о заявлении Путина, сделанном в рамках пресс-конференции в Японии. Тогда глава Кремля заявил, что начальник Генштаба возложил ответственность за захват моряков на украинскую сторону и экс-президента Петра Порошенко.

Напомним, ранее Хочак заявил, что после недавнего этапа переговоров в Минске по урегулированию военного конфликта на Донбассе приказ не отвечать на обстрелы боевиков и россиян ответным огнем бойцам ВСУ не давался.