Начальник Генштаба ВСУ высказал свою позицию по переговорам с "Л/ДНР"

Руслан Хомчак против переговоров с "Л/ДНР" / УНИАН

Новый начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак против переговоров с самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР".

Начальник Генштаба ВСУ против всяких переговоров, об этом он рассказал в интервью УНИАН, ТСН и ТСН Тиждень.

По словам собеседника, говорить о переговорах должны, в частности, в Министерстве иностранных дел, а он должен готовить украинскую армию ко всем возможным угрозам, к адекватному реагированию на них с минимальными потерями.

"Я против всяких переговоров, я военный человек. Я начальник Генерального штаба, и у меня функции совсем другие, я не переговорщик. Пусть об этом говорят МИД, все остальные структуры, которые должны вести переговоры…", — заявил Хомчак.

Напомним, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук говорил, что при урегулировании ситуации на Донбассе необходимо учитывать позицию боевиков "Л/ДНР". Ранее главарь "ДНР" Денис Пушилин утверждал, что для наступления мира нужен диалог.

Справка. В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись войска Российской Федерации.

Россия поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию в отношении Украины. В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, а позже — в конце апреля 2018-го — вместо АТО на Донбассе началась операция Объединенных сил.