Главарь "ДНР" сказал, что нужно для наступления мира на Донбассе

Для наступления мира на Донбассе нужен диалог, сказал Денис Пушилин / Reuters

Главарь самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин утверждает, что для наступления мира на Донбассе нужен диалог.

В "ДНР" готовы к диалогу с Киевом, рассказал лидер боевиков РИА Новости.

По словам Пушилина, Киеву деструктивно говорить с Россией о судьбе Донбасса, вместо того, чтобы вести прямой диалог.

"Необходим диалог, чтобы наступил мир. А мир Донбассу нужен. Но, конечно и безусловно, с учетом интересов граждан "ДНР", с учетом их выбора… Мы, со своей стороны, готовы к диалогу…", — сказал лидер псевдогосударства.

Напомним, в захваченном Донецке 31 августа произошел взрыв в кафе "Сепар". В результате взрыва тогдашний главарь "ДНР" Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице.

Позже "Народный совет ДНР" избрал и.о. главы квазигосударства уже бывшего своего председателя Дениса Пушилина. В ноябре в "ДНР" прошли "выборы", Пушилина якобы "избрали" новым главой "республики".

Справка. На востоке Украины в 2014 году боевики создали так называемые "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.