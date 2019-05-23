Кравчук предложил учитывать позицию боевиков при решении конфликта на Донбассе

23 мая 2019, 12:21

Боевики являются субъектом процесса урегулирования на Донбассе, считает первый президент независимой Украины.

Леонид Кравчук
Леонид Кравчук / Главред

При урегулировании ситуации на Донбассе необходимо учитывать позицию боевиков "ЛДНР", заявил первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.

Он считает, что первым шагом по решению конфликта на Донбассе должно быть освобождение всех пленных.

"Второе — диалог, третье — прекращение огня, четвертое — урегулирование ситуации на Донбассе, а потом и в Крыму", - заявил он в комментарии журналистам.

Читайте такжеКравчук рассказал о том, из-за чего случится третий МайданКравчук убежден, что за каждым шагом есть разные силы: "Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление. Таким образом, есть четыре точно и пятые — боевики — субъекты этого вопроса", — сказал он.

Напомним, ранее Кравчук дал совет Зеленскому по кадровым решениям.

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Донбасс боевики Леонид Кравчук
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