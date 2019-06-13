"Это элемент войны": В Генштабе объяснили скандальное предложение о запрете ответной стрельбы на Донбассе

Бойцы ВСУ / УНИАН

После недавнего этапа переговоров в Минске по урегулированию военного конфликта на Донбассе приказ не отвечать на обстрелы боевиков и россиян ответным огнем бойцам ВСУ не давался.

Соответствующее заявление сделал глава Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью BBC News Украина.

"Там идет война, и все командиры там находятся на своих местах. Командир отделения командует отделением, командир взвода - взводом, командир роты - ротой. У них никаких команд не отвечать нет. Ну как можно на войне сказать: тебя бьют, а ты не отвечай. Это один из элементов информационно-психологической войны, который запускают в эфир - якобы кто-то пришел и дал команду не отвечать на обстрелы",− заявил он.

Напомним, во время переговоров в составе Трехсторонней контактной группе в Минске глава украинской делегации Леонид Кучма (бывший президент Украины) озвучил намерение договориться о прекращении огня, даже ответного от ВСУ, а также озвучил предложение снять экономическую блокаду Донбасса. Такие предложения вызвали громадный резонанс в украинском обществе.