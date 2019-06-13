В Генштабе ВСУ рассказали, решится ли Киев "проламываться" кораблями через Керченский пролив

13 июня 2019, 14:05

Информацию озвучил недавно назначенный глава ведомства Руслан Хомчак.

Корабль ждет
Иллюстративное фото / ТСН

Украинские военные на данный момент всерьез не рассматривают идею с новым проходом военных кораблей через Керченский пролив.

Соответствующую информацию в интервью ВВС Украина озвучил глава Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак. По его мнению, такая операция не может быть проведена, поскольку "нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать".

При этом Хомчак отметил, что уровень российской угрозы в Керченском проливе не уменьшился – поскольку "Россия свои намерения не оставляет и постоянно их корректирует в зависимости от ситуации".

"Вы видите, что в Черном море происходит блокировка торговых судов, которые заходят через Керченский пролив", — глава Генштаба ВСУ.

Напомним, 25 ноября минувшего года украинские военные катера Бердянск и Никополь, а также буксир Яны Капу были атакованы сотрудниками Пограничного управления ФСБ РФ. Экипажи суден в результате абордажа были захвачены в плен и вывезены в Россию. По сей день украинские военные моряки пребывают в заключении в московских следственных изоляторах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Керченский пролив военные корабли Украина Руслан Хомчак
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

14:18
Украина - Южная Корея: анонс финала ЧМ-2019, прогнозы букмекеров, где смотреть
14:05
В Генштабе ВСУ рассказали, решится ли Киев "проламываться" кораблями через Керченский пролив
13:46
СМИ "засветили" людей из первой десятки партии Саакашвили
13:44
Вытащила на себе 52 человека: стало известно о медсестре-героине пожара в одесской психбольнице
13:13
Куда делись 25%: партия Порошенко может не попасть в Раду мнение
12:50
Люди в черном интернэшнл: стильные костюмы и рояли в кустах Видео
12:35
Усик отказался биться с Поветкиным из-за политики
12:18
"Как всегда трусы в жопе": Ольга Бузова возмутила сеть откровенным фото
12:01
Сент-Луис выиграл Кубок Стэнли Видео
11:56
"По себе знаю": Путин посочувствовал Зеленскому и признался, чего ждет от президента Украины
11:48
В сеть просочилось фото со свадьбы Сергея Лазарева
11:34
Доллар рьяно отыгрался на гривне за предыдущие падения
11:34
Новый тренер Шахтера рассказал, в какой футбол будет играть команда
11:17
"Киев основал Куй" и "Поздравляю, куевляне": США переименовали Киев
11:00
Villa Krim: фаворит по созданию историй новости компании
10:58
Динамо будет судиться в Лозанне
10:55
В Борисполе мужчина в пьяном угаре зарубил топором своего собутыльника и закопал его в огороде
10:00
В Украине обнародовали сроки встречи Зеленского и Трампа
09:50
Путин пожаловался: отношения России с США становятся все хуже и хуже
09:41
Кабачковый торт с разными овощными начинками: классные рецепты
09:20
"Роковая оценка": в Киеве студент покончил с собой Фото
08:50
Главные новости 13 июня: дружественное высказывание Путина об Украине, прогноз погоды и анонс отмены моратория на продажу земли
08:34
Где ждать дождей: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на сегодня
08:30
Избиратель украинских партий – кто он? мнение
08:10
Лидер партии Зеленского анонсировал отмену моратория на продажу земли
08:05
Вареники с вишней из разного теста: рецепты без затей Фото Видео
07:40
В России вызревает заговор против Путина — Гиркин Видео
07:37
Ученые назвали четыре повседневные привычки, которые ведут к раку
07:15
Что не так со списком партии Порошенко на выборах в Раду
06:58
Ожидания украинцев не способен оправдать ни один президент мнение
06:31
Рождены быть миллионерами: астролог назвал знаки Зодиака, к которым "липнут" деньги
06:01
В Минздраве рассказали, чем опасны для женщин высокие каблуки
05:34
Диетолог назвала три правила здорового перекуса на работе
04:55
Голая Tayanna позировала на публичном пляже
04:08
Выборы 2019: эксперт спрогнозировал результат партии Вакарчука
03:01
Экономист оценил предложенный у Зеленского способа закупки Украиной газа в РФ
02:23
Солистка The Hardkiss публично засветила белье
01:37
Путин допускает восстановление отношений России и Украины
01:14
Названы самая опасная и самая безопасная страны мира
00:48
Ученые назвали улучшающий память овощ
00:33
Эксперт поведал, как надежно и легко обезопасить свои данные от утечки в Сеть
00:01
Экс-радикал Злата Огневич рассказала о планах на выборы в Раду
12 июня, среда
23:42
Батькивщина представила 50 кандидатов из списка на выборы в Раду: названы фамилии
23:18
"Селам пи*да": команда Зеленского испугала Сеть реальной жизнью украинского села Видео
22:54
Жена – гражданка России: новый глава СБУ рассказал о семье
22:34
В МОН озвучили сроки перехода на новое правописание
22:11
Брат Медведчука намерен баллотироваться в Раду
21:59
Рак погубил известную американскую спортсменку
21:47
Взять и применить: Трамп угрожающе "помахал" санкциями участникам Северного потока-2
21:36
В Голосе объяснили присутствие в списке людей Медведчука и Оппоблока
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять