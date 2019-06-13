В Генштабе ВСУ рассказали, решится ли Киев "проламываться" кораблями через Керченский пролив

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Украинские военные на данный момент всерьез не рассматривают идею с новым проходом военных кораблей через Керченский пролив.

Соответствующую информацию в интервью ВВС Украина озвучил глава Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак. По его мнению, такая операция не может быть проведена, поскольку "нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать".

При этом Хомчак отметил, что уровень российской угрозы в Керченском проливе не уменьшился – поскольку "Россия свои намерения не оставляет и постоянно их корректирует в зависимости от ситуации".

"Вы видите, что в Черном море происходит блокировка торговых судов, которые заходят через Керченский пролив", — глава Генштаба ВСУ.

Напомним, 25 ноября минувшего года украинские военные катера Бердянск и Никополь, а также буксир Яны Капу были атакованы сотрудниками Пограничного управления ФСБ РФ. Экипажи суден в результате абордажа были захвачены в плен и вывезены в Россию. По сей день украинские военные моряки пребывают в заключении в московских следственных изоляторах.