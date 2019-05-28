Чтобы Россия не спекулировала: Украина инициирует изменение статуса Керченского пролива

28 мая 2019, 08:13

Но разрывать соглашение с Россией о статусе Керченского пролива, заключенное в 2003 году, Украина не намерена.

Керченский пролив
Статус Керченского пролива может измениться / РИА Новости

Украинский МИД будет настаивать на изменении статуса Керченского пролива, что позволит избавиться от спекуляций со стороны Российской Федерации, заявила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.

"Очень важно сейчас обеспечить определение статуса Керченского пролива как международного пролива. Это снимет очень многие вопросы, которые до сих пор существуют, и правовой неопределенности в том числе, и вопрос спекуляций Российской Федерации о статусе Керченского пролива как внутреннего пролива", - сказала Зеркаль, передает НВ.

Зеркаль уточнила, что согласно Конвенции ООН по морскому праву, принятой в 1982 году, страны, граничащие с проливом, не могут дискриминировать каким-либо образом корабли других государств, использующих пролив для транзита, не должны препятствовать транзитному проходу или приостанавливать его.

Но разрывать соглашение с Россией о статусе Керченского пролива, заключенное в 2003 году, по словам замглавы МИД, Украина не намерена, так как это базовый документ, в котором указывается необходимость обеспечения свободы судоходства.

Отметим, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру Яни Капу и катерам Бердянск и Никополь, которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО Лефортово и Матросская тишина. 26 января раненых украинских моряков перевели из Матросской тишины в Лефортово.

Напомним, ранее Украина выдвинула России требование по захваченным морякам и кораблям. Министерство иностранных дел Украины в ноте протеста, направленной в МИД России, требует от Кремля дать ответ, когда и где будут возвращены украинские моряки и корабли, захваченные в результате нападения в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Также ранее в РФ объяснили, почему не собираются освобождать украинских моряков.

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