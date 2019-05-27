Украина выдвинула России требование по захваченным морякам и кораблям

27 мая 2019, 22:57

В МИД хотят конкретно знать дату возвращения соотечественников на родину.

МИД Украины
МИД Украины будет обращаться к дипломатам всего мира с просьбой о помощи для освобождения моряков / Капитал

Министерство иностранных дел Украины в ноте протеста, направленной в МИД России, требует от Кремля дать ответ, когда и где будут возвращены украинские моряки и корабли, захваченные в результате нападения в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

"Мы уже подготовили дипломатическую ноту в РФ. Сегодня она пойдет в российский МИД. В ноте мы спрашиваем каким образом мы можем забрать наши корабли, когда и где, как наши консулы могут забрать наших ребят из Лефортово", - заявила заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль в эфире радио НВ.

По словам дипломата, украинское министерство обратится и к другим мировым главам МИД, не только Европы, с просьбой призвать Россию отпустить моряков и суда.

"Завтра мы обращаемся ко всем министрам иностранных дел, готовим письма, с тем чтобы они все обратились к РФ с тем, что она обязана выполнить решение Трибунала - отпустить моряков и суда", - добавила замминистра.

Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков озвучил позицию Кремля по решению Международного трибунала ООН: тот постановил, что Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков.

Накануне сразу несколько российских чиновников озвучили позицию РФ относительно решения Международного трибунала по морскому праву.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия МИД моряки Елена Зеркаль
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

23:20
"Вернусь к людям": Луценко рассказал об отставке и будущем в политике
22:57
Украина выдвинула России требование по захваченным морякам и кораблям
22:25
Вакарчук представил членов своей партии Голос
21:56
Главные новости 27 мая: бунт в одесской колонии и решение Верховного суда насчет иска к Зеленскому Фото Видео
21:47
"Заеб*ли пи*деть и пи*дить": журналист Дубинский идет в депутаты для исключения прохождения Кононенко в Раду
21:20
"Грозы, град, сильный ветер": ряду областей Украины и Киеву "светят" погодные неприятности
20:50
Бунт в одесской колонии: в полиции уточнили количество пострадавших Фото Видео
20:45
400 метров от врага: Зеленский впервые посетил передовую на Донбассе Фото
20:12
Проверка от НАЗК: у нардепа Гаврилюка появилась машина, у его жены – квартира
20:10
Роспуск Рады: Верховный суд принял решение насчет иска к Зеленскому
19:34
Сергей Стаховский вылетел с Ролан Гаррос
19:22
У Зеленского обнародовали логотип партии Слуга народа Видео
19:01
Фабри Гонсалес покинул Карпаты
18:55
"Предаст Украину – потеряет жизнь": Ярош пригрозил Зеленскому
18:41
Ястремская вылетела с Ролан Гаррос
18:13
Джулиани озвучил мессендж Зеленскому от Трампа
18:10
Петиция в поддержку Зеленского набрала голоса, необходимые для рассмотрения
18:01
Мама, я хочу собаку: украинских детей научат обращению с четвероногими новости компании
17:51
Яценюк: дефолт – это клиническая смерть экономики
17:40
В полиции раскрыли "заказчиков" бунта в одесской колонии Фото Видео
17:36
Канцлер Австрии Курц покидает свой пост из-за скандала
17:21
Богдан Троцько рассказал о новинках инвестирования на Международном конгрессе в Польше новости компании
17:01
Гороскоп на июнь 2019: трем знакам Зодиака светит интересный месяц
16:38
Замена Банковой: журналисты показали фото места, куда переезжает Зеленский Фото
16:20
"Политический кабан": эксперт рассказал о "загонщиках" Зеленского
16:04
В Украине снова меняют тарифы на газ для населения: сколько будем платить в июле
16:00
Челси - Арсенал: где смотреть финал Лиги Европы, прогнозы букмекеров
15:48
В Киеве на новом мосту еще одно стекло "устало" — соцсети Видео
15:28
Названа причина бунта в одесской колонии
15:27
Партия Зеленского будет набирать кандидатов в депутаты через интернет
15:18
Известный актер из студии Квартал 95 "намылился" в нардепы
15:16
Российская актриса полностью разделась: смелые фото
15:02
Дмитрий Разумков досье
14:44
Побег из колонии в Одессе: 15 сбежавших, шесть заложников, пожар. Все, что известно о бунте заключенных Видео
14:29
Шевченко довызвал в сборную Украины нового вратаря
14:20
Океан Эльзы отыграл масштабный концерт на ВДНХ: яркие фото Фото Видео
14:16
"Ждем справедливое решение": У Яценюка обратились к КС по поводу указа о роспуске Рады
13:55
Коломойский предложил дефолт: реакция у Зеленского, и как воспринимать слова экс-губернатора
13:52
"Что ж ты за корыто держишься?": уволенный из Нацсовета пиарщик Порошенко подал в суд на Зеленского
13:40
В Кремле озвучили "свою точку зрению" на решение трибунала ООН по украинским морякам
13:35
В НФ считают, что Рада не может быть эффективной после роспуска
13:24
Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею
13:23
"Очень злобная, с*ка, власть": 95 квартал обратился к Зеленскому песней Видео
13:22
Массовый побег из одесской колонии: в здании пожар, в городе беспорядки Фото Видео
13:04
Элина Свитолина вышла во второй круг Ролан Гаррос
12:41
Досрочные выборы: Слуга народа планирует получить однопартийное большинство в Раде
12:32
Шахтер будет во второй корзине Лиги чемпионов
12:15
Доллар и евро в Украине никак не могут определиться с направлением
12:12
Парубий рассказал, когда Рада уволит Гройсмана
12:03
Синоптик предупредила украинцев о важном погодном нюансе
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять