Украина выдвинула России требование по захваченным морякам и кораблям

МИД Украины будет обращаться к дипломатам всего мира с просьбой о помощи для освобождения моряков / Капитал

Министерство иностранных дел Украины в ноте протеста, направленной в МИД России, требует от Кремля дать ответ, когда и где будут возвращены украинские моряки и корабли, захваченные в результате нападения в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

"Мы уже подготовили дипломатическую ноту в РФ. Сегодня она пойдет в российский МИД. В ноте мы спрашиваем каким образом мы можем забрать наши корабли, когда и где, как наши консулы могут забрать наших ребят из Лефортово", - заявила заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль в эфире радио НВ.

По словам дипломата, украинское министерство обратится и к другим мировым главам МИД, не только Европы, с просьбой призвать Россию отпустить моряков и суда.

"Завтра мы обращаемся ко всем министрам иностранных дел, готовим письма, с тем чтобы они все обратились к РФ с тем, что она обязана выполнить решение Трибунала - отпустить моряков и суда", - добавила замминистра.

Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков озвучил позицию Кремля по решению Международного трибунала ООН: тот постановил, что Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков.

Накануне сразу несколько российских чиновников озвучили позицию РФ относительно решения Международного трибунала по морскому праву.