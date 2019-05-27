Украина выдвинула России требование по захваченным морякам и кораблям

В МИД хотят конкретно знать дату возвращения соотечественников на родину.
Министерство иностранных дел Украины в ноте протеста, направленной в МИД России, требует от Кремля дать ответ, когда и где будут возвращены украинские моряки и корабли, захваченные в результате нападения в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.
"Мы уже подготовили дипломатическую ноту в РФ. Сегодня она пойдет в российский МИД. В ноте мы спрашиваем каким образом мы можем забрать наши корабли, когда и где, как наши консулы могут забрать наших ребят из Лефортово", - заявила заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль в эфире радио НВ.
По словам дипломата, украинское министерство обратится и к другим мировым главам МИД, не только Европы, с просьбой призвать Россию отпустить моряков и суда.
"Завтра мы обращаемся ко всем министрам иностранных дел, готовим письма, с тем чтобы они все обратились к РФ с тем, что она обязана выполнить решение Трибунала - отпустить моряков и суда", - добавила замминистра.
Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков озвучил позицию Кремля по решению Международного трибунала ООН: тот постановил, что Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков.
Накануне сразу несколько российских чиновников озвучили позицию РФ относительно решения Международного трибунала по морскому праву.