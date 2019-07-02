"Окончательное обвинение": адвокат поделился свежими новостями из РФ о пленных украинских моряках

Адвокат Николай Полозов сообщил, что в Российской Федерации 13-ти из 24 военнопленных украинских моряков предъявили обвинение в окончательной редакции.

Во вторник, 2 июля, окончательное обвинение объявили еще четырем украинцам, написал юрист в Facebook.

По его словам, в РФ в отношении наших соотечественников продолжаются следственные действия.

"…Всего обвинение в окончательной редакции предъявлено уже 13 военнопленным украинским морякам", — отметил защитник.

Напомним, россияне взяли в плен украинских моряков, которые находились на катерах Никополь (бортовой номер P176), Бердянск (U175) и на буксире Яны Капу (А947), а также захватили эти суда.

Захват моряков в Керченском проливе

25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.

РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.

25 мая морской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков. Обе стороны должны воздержаться от любых шагов, которые могут вести к эскалации.

Обе стороны должны представить Трибуналу отчет об исполнении решения не позднее 25 июня 2019 года, при необходимости президент Трибунала вправе требовать дополнительной информации об исполнении.

В ответ на вердикт трибунала в МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имел права рассматривать дело Украины против РФ относительно 24 украинских моряков, задержанных россиянами в Керченском проливе.

В США и Германии уже оценили решение суда ООН. Россию призвали выполнить решение суда и немедленно освободить захваченных моряков.

Моряки продолжают оставаться в России под стражей: 20 мая в Москве суд оставил под стражей до 24 июля.