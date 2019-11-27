Пенсии для переселенцев: в Раде предложили кардинальные изменения

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, по которому предлагается выплата пенсий жителям временно неподконтрольных Киеву районам Донбасса без регистрации их как переселенцев.

О законопроекте №2083-д заявил один из его авторов - нардеп Дмитрий Лубинец. По его словам, документом предусматривается следующее:

жители временно неподконтрольных территорий смогут получать пенсии без справки вынужденно перемещенного лица (переселенца);

выплата долгов по пенсиям без срока давности (ныне установлено трехлетнее ограничение);

предоставить людям, которые проживали на оккупированных территориях и не могли платить страховые взносы, право "докупать" стаж без применения санкций;

в случае, если документы были утеряны, то дать возможность рассчитывать пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц.

Напомним, ранее в Минфине объяснили, почему Зеленский отверг закон о верификации пенсий и соцвыплат. До этого секретарь СНБО Сергей Сивохо потребовал выплачивать пенсии жителям временно оккупированных районов Донбасса.



