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"Уже пельмени покупают поштучно": что будет с повышением пенсии в Украине 2020

15 ноября 2019, 18:52

Новости о повышении пенсии в Украине 2020 оптимизма пока не внушают.

Пенсия в Украине 2020: что будет с повышением и насколько всё плохо
Пенсия в Украине 2020: что будет с повышением и насколько всё плохо / УНИАН

Пенсия в Украине с 1 декабря 2019 вырастает аж на 74 грн – с 1564 грн до 1638 грн.

Насколько целесообразны подобные "повышения" и стоит ли украинцам рассчитывать на большее, пояснил в комментарии Главреду международный эксперт, экономист Игорь Гарбарук.

Забегая наперед, он отметил, что и новости о повышении пенсии в Украине 2020 оптимизма пока не внушают.

"Даже то повышение, которое запланировано в бюджете на следующий год, ни о чем не говорит. Потому что все эти повышения, в лучшем случае, позволят купить полкилограмма мяса. Ну, или максимум, это один поход в магазин", – констатировал экономист.

Напомним, пенсия в Украине в 2020 году поднимется дважды (в июле и декабре) – в общей сложности на 131 грн – то есть на 74 грн и 57 грн соответственно.

Этого явно недостаточно для того, чтобы перекрыть инфляцию, индекс инфляции которой в октябре 2019 достиг 100,7%.

То есть за год цены в Украине выросли вдвое, а пенсии в Украине проиндексировали лишь в марте этого года – причем впервые за пять лет и всего на 17-18%.

В СМИ была информация, что и в октябре 2019 снова пенсионеры могут рассчитывать на индексацию (прибавка должна была составить 250 грн и больше) – но официально это никак не подтвердилось.

Пенсии в Украине: повышение не поможет

Повышение на 70 с небольшим гривен уже не спасет "отцов украинской демократии", вышедших на пенсию.

"Даже если посмотреть те принципы повышения, которые были утверждены при предыдущем правительстве, пенсии уже на сегодняшний день могли бы быть выше", – считает Гарбарук.

Но даже от этих копеек отказывать нельзя – иначе большинство украинских пенсионеров просто не выживут.

"Говорить о том, что повышать нельзя, тоже неправильно. Потому что для людей даже эти мизерные копейки, который им дает правительство, будут им нужны, так как они хоть что-то смогут еще себе докупить. Но, с другой стороны, лучше бы реформаторы повысили бы себе зарплаты на эту сумму – тогда это было бы справедливо. Или еще лучше – заставить их самих прожить на тот прожиточный минимум, который они утверждают для государства", – отметил эксперт.

Прожиточный минимум в Украине на 2020 год тоже, к слову, подняли не слишком-то "высоко". Несмотря на ранее звучавшие заявления в правительстве, что прожиточный минимум Украина должна установить на уровне 4 тыс. грн – в госбюджет 2020 заложили показатель 2027 грн (к концу года дорастет до 2189 грн).

На большее пока нет средств в бюджете, признал замглавы бюджетного комитета Александр Трухин. И добавил, что о пересмотре цифр ранее чем через шесть-десять месяцев и говорить не стоит.

Пельмени поштучно, или Как проявляется черта бедности в Украине 2019

Повышение соцстандартов живет только в больном воображении украинских чиновников, а на самом деле народ беднеет, констатирует Гарбарук.

"Меня недавно шокировала ситуация, когда человек был вынужден покупать себе пельмени поштучно – даже не полкилограмма, ни 200 грамм, а просил взвесить по три штучки", – поделился он историей из жизни.

Читайте такжеПочему Украина самая беднаяПо его подсчетам, прожиточный минимум в Украине стоит увеличивать даже не вдвое, а сразу раз в пять.

"В нынешних условиях – если говорить о существующем уровне цен на продукты питания и тот уровень цен на ЖКХ и непродуктовую группу, без учета транспорта – то прожиточный минимум не может быть меньше 9500 грн. То есть все, что ниже, может себе позволить только обедневшее общество. Ведь по оценкам ООН все, что ниже 150 долларов (чуть больше 3,6 тыс. грн по нынешнему курсу – ред.) в месяц – уже за гранью бедности", – напомнил экономист.

Ранее сообщалось, что за чертой бедности оказались 14 млн украинцев. При этом качество питания украинцев за год улучшилось.

При этом Украина задолжала по внешним долгам сотни миллиардов. В 2019 году Украина выплачивает 150,13 млрд грн по внешним долгам. В 2020 году стране придется отдать кредиторам еще 178,45 млрд грн.

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