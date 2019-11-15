Прожиточный минимум в Украине 2020 будет меньше заявленного: почему и насколько / РБК-Украина

Прожиточный минимум в Украине 2020 будет немногим превышать 2 тыс. грн – несмотря на заявления властей, что сумма должная быть как минимум в 2 раза выше.

Как пояснил замглавы бюджетного комитета Александр Трухин, для повышения прожиточного минимума до 4 тыс. грн нужна сумма в половину госбюджета Украины.

"По предварительным расчетам (точных расчетов не проводилось — до последней копейки), на это необходимо до 500 млрд грн ($20 млрд)", — цитирует Громадське слова Трухина.

Читайте такжеГосбюджет 2020 принят: что утвердили слуги народаОн подсчитал, что правительству Украины необходимо 6-10 месяцев, чтобы достичь первых поступлений в бюджет и результатов их рационального распределения.

"Без того, что произойдет детенизация экономики, без того, что пойдут реальные большие наполнения (бюджета — ред.) с таможни, без того, что у нас заработает экономика, и мы сделаем все условия для ее развития, без того, что мы имплементируем правильные ресурсные законопроекты — такого объема ресурсов в экономике и бюджете Украины мы не добьемся за один день", — признал Трухин.

Ранее Главред писал о том, кому повысят пенсии в 2020 году в Украине и когда это произойдет. Повышение пенсии в госбюджете предусмотрено. Даже два раза за год. Загвоздка в сумме выплат.