Пенсии, субсидии и медицина: что меняется с марта 2019

Что меняется в Украине с 1 марта / capital.ua

С 1 марта не только весна сменяет зиму – украинцев ждет немало и других, весьма важных, перемен. Главное из них – конечно же, перерасчет пенсий в Украине 2019.

Осовременивание пенсий в 2019 году

Пенсии в Украине 2019 вырастут три раза (не считая пенсий военным, которые подняли с 1 января). На 1 марта запланирована автоматическая (то есть самому никуда обращаться не нужно) индексация пенсий в Украине в 2019 году: пенсии обещают поднять в среднем на 17-18% или на 256 грн в целом.

Затем планируется повышение в июле (в связи с поднятием прожиточного минимума к выплатам прибавят 67 грн) и декабре (74 грн).

В следующий раз пенсии в Украине осовременят с 1 марта 2020 года. Процесс также будет автоматическим.

Кому осовременят пенсии в 2019 году

Уже известно, как в Украине будет проходит перерасчет пенсий. В зависимости от размера пенсии увеличится и денежная прибавка. К примеру, получающие пенсию в 3 тыс. грн получат 400 грн повышения, получающие 7 тысяч – более 900 грн.

Читайте такжеУбойный март 2019: половину месяца украинцев ждут магнитные бури и колебанияТакже в Минсоцполитики назвали категории населения, которым повысят пенсии. При этом в ведомстве отметили, что повышение не коснется пенсионеров нынешнего года.

"Базовый показатель для перерасчета пенсий, который учитывается, – это 3764 гривен. Это за 2014, 2015 и 2016 годы. Кто выходил в 2017-м или 2018-м, у них базовый размер средней заработной платы выше, чем тот, из которого мы сейчас делаем перерасчет. В то же время базовый показатель является более современным, чем у тех, кто находится сейчас на пенсии", – рассказал министр социальной политики Андрей Рева.

Кому не повысят пенсии с 1 марта 2019

Итак, с тем, кому повысят пенсии в 2019 году в Украине, разобрались. Теперь о тех, кого не затронет перерасчет пенсии в 2019 году.

Без пересчета пенсий остались госслужащие, научные работники и те, кому положены другие специальные выплаты. То есть, по сути, все бывшие бюджетники. Им уже посоветовали перейти на обычные пенсии, которые назначаются по возрасту и стажу.

Также стало известно, в каких случаях украинцев будут лишать пенсий вообще. По информации чиновников, проверки будут проводиться по всей Украине.

2400 грн от Порошенко

Читайте такжеПорошенко относится к украинцам, как к скоту на базареЧасти украинских пенсионеров выплатят компенсацию за невыплаченную индексацию 2015-2016 годов. Компенсацию в размере 2400 гривен получат пенсионеры, получающие минимальную пенсию, заявил президент Украины Петр Порошенко. Причем первую часть выплат – 1200 грн – люди получат в марте, а еще 1200 грн – в апреле.

Речь идет о тех, кто не получат индексацию из-за низкой зарплаты, но имеет большой страховой стаж:

30 лет для женщин (выход на пенсию после 2011 года);

свыше 35 лет для мужчин;

25/20 лет (выход на пенсию до 2011 года).

Заявление президента уже расценили как попытку подкупа избирателей. Подробнее читайте в нашем материале Покупаю пенсионеров, или Две предвыборные технологии Порошенко.

Как пересчитают минимальные пенсии 2019 в Украине

Минимальные пенсии и пенсии для лиц, которые уже на пенсии, но еще не достигли 65-летнего возраста, пересчитают по мере роста прожиточного минимума:

с 1 июля – с 1497 грн до 1564 грн;

с 1 декабря – с 1564 грн до 1638 грн.

Пенсии пенсионеров от 65-летнего возраста и женщин со страховым стажем 30 лет и мужчин со страховым стажем 35 лет будут расти одновременно с ростом минимальной заработной платы. Так, с 1 января 2019 они получают минимальную пенсию в 1669,2 грн.

Субсидия 2019 в Украине

Уже сообщалось, что украинцам начнут давать субсидии живыми деньгами прямо перед выборами. Так, в марте будут выплачены февральские субсидии (но только тем украинцам, которые получали субсидии до 31 декабря 2018-го). Также есть информация, что пенсионеры будут получать деньги через пенсионный фонд, а все другие субсидианты − на личные банковские карты либо с помощью денежных переводов.

Читайте такжеМонетизация субсидий 2019: как пройдет и сколько получат на руки людиОжидается, что в месяц на выплаты из бюджета на такие цели придется потратить от 5 млрд грн до 6 млрд грн.

Монетизация субсидий 2019: что нужно знать В Украине меняется механизм предоставления субсидий. Теперь украинцы будут получать помощь "живыми деньгами", которые можно будет использовать на оплату коммунальных услуг, а сэкономленные средства - тратить по своему усмотрению. С 1 января 2019 года начался первый этап монетизации субсидий, который коснулся тех, кто обратился за помощью впервые. Второй этап планировалось запустить с 1 мая, но позже срок был перенесен на март, аккурат накануне президентских выборов. Тогда субсидии монетизируют тем, кому они предназначены на неотопительный период 2019 года. Остальных получателей помощи монетизация субсидий охватит с 1 октября. Всего субсидии от государства получают около 5 миллионов домохозяйств. Что нужно для получения субсидии: подать заявление на монетизацию субсидии, обязательно указав свой номер телефона;

подать декларацию о доходах в управление социальной защиты населения;

открыть счет в Ощадбанке, на который будет начисляться субсидия;

дать согласие на обработку персональных данных.

Кроме того, с марта 2019 стартует пилотный проект Укрпошты: до мая компания будет доставлять монетизированные субсидии на оплату ЖКХ-услуг. Речь идет о 1,1 млн пенсионеров, которые получают через Укрпошту пенсии.

Почтальоны доставят субсидии наличными всем пенсионерам в день получения их пенсии.

При этом при оплате ЖКХ-услуг стоит учесть один важный момент. Подробнее читайте в нашем материале Субсидия по-новому: как платить за коммуналку.

Рейтинг врачей

С 1 марта 2019 жители Киева смогут оценить работу врачей, зарегистрированных в онлайн-системе Helsi.me, где уже зарегистрировано 1,5 млн киевлян и доступны более 2 тыс. врачей.

"Пациент после визита к врачу в течение 14 дней сможет выставить оценку врачу и оставить текстовый отзыв. После получения десяти и более оценок у врача формируется рейтинг – средняя оценка за последние полгода", – пояснил первый зампредседателя КГГА Николай Поворозник.

Впоследствии пациент, ориентируясь на рейтинг, сможет выбирать себе наиболее профессиональных специалистов.

В Грузию по ID-паспорту

С 1 марта в дополнение к существующему безвизовому режиму граждане Украины и Грузии смогут беспрепятственно посещать обе страны по внутренним биометрическим паспортам (ID-картам).

Ранее Главред писал, кто из стран отменил визовый режим для Украины в этом году. В частности, 5 февраля Украина договорилась о взаимной отмене виз с государством Антигуа и Барбуда.

Перевод часов в Украине 2019 на летнее время

Перевод часов на летнее время в Украине традиционно происходит в марте. Подробнее читайте в нашем материале Перевод часов в Украине 2019: что важно помнить.