Как выросли военные пенсии в Украине и что ждет остальных пенсионеров в 2019 году

Как выросли военные пенсии в Украине в 2019 / bessarabiainform

Военные пенсии с 1 января 2019 года в Украине повысили на 25%. То есть пенсии военным пенсионерам в 2019 году в Украине уже повысили в среднем, на 750 грн.

В целом, пенсия военным в Украине с 2018 по 2020 годы вырастет, в среднем, на 3 тыс. грн.

В Минсоцполитики подсчитали, что пересчет затрагивает 498 тыс. военных пенсионеров.

Как вырастут пенсии в Украине в 2019 году

Благодаря росту "минималки" с 1 января 2019 года пересчитали пенсии обычным пенсионерам, которые достигли 65 лет, при этом у них не менее 35 лет стажа. Для таких людей размер минимальной пенсии теперь составляет 1669,20 грн. Для остальных украинцев минимальная пенсия – 1497 грн.

Максимальное повышение для них составило 179 грн.

Также две волны повышения ждут тех пенсионеров, чья пенсия привязана к прожиточному минимуму – с 1 июля и с 1 декабря. Повышение пенсий в этом случае будет индивидуальным.

А с 1 марта украинцев ждет автоматический перерасчет пенсий для всех пенсионеров.

Кроме того, в 2019 году продолжится пенсионная реформа в Украине – в части возраста выхода на пенсию. С 1 января 2019 года право на пенсию по возрасту в 60 лет имеют только те, у кого есть 26 лет трудового стажа. Те, у кого стаж меньше 26 лет, но больше 16 лет, выходить на пенсию смогут в 63 года.

Данные изменения не затронут тех, кому по состоянию на 1 января 2019 года до пенсии осталось 10 лет.

С 2020 года в Украине для назначения пенсии будут использовать средний уровень зарплаты за последние три года.