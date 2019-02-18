В Минсоцполитики назвали категории населения, которым повысят пенсии

Пенсии увеличат тем, кто получает минимум / УНИАН

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что в 2019 году на значительное повышение пенсий могут рассчитывать те категории населения, кто ранее получал самые маленькие выплаты.

В эфире Oboz TV чиновник подчеркнул, что сейчас для каждого украинца пенсия рассчитываются по единой формуле.

"Базовый показатель для перерасчета пенсий, который учитывается, – это 3764 гривен. Это за 2014, -15 и -16 годы. Кто выходил в 2017-м или 2018-м, у них базовый размер средней заработной платы выше, чем тот, из которого мы сейчас делаем перерасчет. В то же время базовый показатель является более современным, чем у тех, кто находится сейчас на пенсии", - сказал он.

По его словам, в масштабах страны около 10 миллионов человек, по последним перерасчетам, имели базовый показатель в рамках 3764 гривен.

"Когда мы их дотянем до заработной платы тех, кто сейчас выходит на пенсию, тогда уже будут проиндексированы и те, кто выходит на пенсию сейчас", – подытожил он.

Как ранее сообщалось, в текущем году пенсии в Украине вырастут три раза. Но пересчета пенсий в 2019-м ряду категорий украинских пенсионеров ждать не стоит: таких планов у правительства нет.