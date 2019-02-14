В Украине запускают доставку субсидий наличными: что нужно знать / EtCetera

С марта 2019 стартует пилотный проект Укрпошты: до мая компания будет доставлять монетизированные субсидии на оплату ЖКХ-услуг. Речь идет о 1,1 млн пенсионеров, которые получают через Укрпошту пенсии.

Еще около 4 млн человек получат персональное сообщение о начислении субсидии и механизме выплаты, сообщила пресс-служба Укрпошты.

Субсидии от Укрпошты: как это будет

Почтальоны доставят субсидии наличными всем пенсионерам в день получения их пенсии.

Читайте такжеМонетизация субсидий 2019: как пройдет и сколько получат на руки людиКаждый месяц пенсионер будет получать субсидию на руки за предыдущий календарный месяц (например, в марте – за февраль и т.д.).

"Мы готовим сеть для бесперебойного обеспечения выплат субсидий тем, кто будет получать их в наличной форме через "Укрпошту". Никаких изменений или неудобств клиенты не почувствуют", - пообещал гендиректор компании Игорь Смелянский.

Ранее в Нафтогазе рассказали, чем опасны для украинцев монетизированные субсидии. По мнению руководства Нафтогаза, недавнее постановление Кабмина о субсидиях несет в себе определенную опасность.