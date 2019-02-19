Субсидия по-новому: как платить за коммуналку / EtCetera

С марта 2019 украинские пенсионеры будут получать субсидии и пенсии одновременно.

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Все остальные получатели субсидий получат свои выплаты с 12 марта в ближайшем отделении Ощадбанка, предъявив паспорт и идентификационный код, пишет Teplo.

После этого все получившие субсидию украинцы должны будут рассчитаться за потребленное тепло, газ, электроэнергию и воду самостоятельно. Средства же, оставшиеся после оплаты коммуналки, человек сможет использовать по своему усмотрению.

Стоит учесть один важный момент.

Оплата ЖКХ-платежей после 20 марта на субсидию в следующем месяце влиять не будет. Но если по состоянию на май 2019 у потребителя будет числиться задолженность за услуги более 340 грн, то ему не назначат субсидию на новый период 2019-2020 годов.

Читайте такжеМонетизация субсидий 2019: как пройдет и сколько получат на руки людиСамо переназначение субсидий на новый год происходит ежегодно в мае.

/ teplo.gov.ua

И всем получателям субсидий необходимо обязательно подать в управление соцзащиты населения заявление и декларацию о доходах. Автоматическое переназначение помощи касается лишь тех, кто обратился за субсидией в 2019 году впервые.

Ранее в Нафтогазе рассказали, чем опасны для украинцев монетизированные субсидии. По мнению руководства Нафтогаза, недавнее постановление Кабмина о субсидиях несет в себе определенную опасность.

Напомним, Кабмин сделал более жесткими правила получения субсидий для украинцев. Документы, по котором ужесточаются правила получения субсидий на услуги ЖКХ, уже появились в Сети.