Кабмин сделал более жесткими правила получения субсидий для украинцев

Оформление субсидий / УНИАН

Украинский Кабмин сократил до одного месяца максимальный период задолженности по оплате услуг ЖКХ – для людей, претендующих на субсидии.

Об этом говорится в тексте постановления, которое размещено на правительственном интернет-портале. Чиновники Кабмина изменила ряд пунктов "Положения о порядке назначения жилищных субсидий№. Ранее субсидия не назначалась в случае, если срок просроченных задолженностей по оплате услуг ЖКХ превышал два месяца.

Читайте такжеУкраинцам начнут давать субсидии "живыми" деньгами прямо перед выборами"Жилищная субсидия не назначается (в том числе на следующий период), если структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения получена информация о наличии просроченной более месяца (на дату предоставления такой информации) задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом, общая сумма которой превышает 20 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан на день обращения за назначением жилищной субсидии", − говорится в тексте документа.

Напомним, ранее в Кабмине рассказали, когда украинцам начнут платить субсидии деньгами. До этого экс-министр раскрыл самый популярный механизм, по которому украинца не дают субсидии.