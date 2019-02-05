Экс-министр раскрыл самый популярный механизм, по которому украинцам не дают субсидии

Субсидии. Иллюстративное фото / УНИАН

Бывший глава Министерства ЖКХ Алексей Кучеренко рассказал о том, какая сложная ситуация образовалась с субсидиями в Украине.

"Розенко (вице-премьер-министр Павел Розенко – "Главред") нам рассказывает, что субсидии - это такой подарок с неба, что вам ничего не нужно делать, а можно пойти и получить субсидию", − заявил он.

Кучеренко особо отметил, что субсидии, по очевидным причинам, "не берутся из воздуха и их не раздают ни президент, ни премьер".

Читайте такжеВ Нацбанке рассказали, как монетизация субсидий повлияет на рост цен в Украине"Субсидии берутся из бюджета, куда мы с вами платим налоги. Они закрывают нашими налогами теневые схемы, и это главный принцип", - разъяснил он.

Бывший министр также описал самый популярный механизм отказа украинцам в субсидиях, комментируя случай с недавним суицидом 61-летней жительницы Донетчины – как предполагают местные СМИ, она покончила с собой из-за того, поскольку не смогла оформить субсидию.

"Причиной отказа (в субсидии - "Главред") мог стать очень простой факт − дочь или сын прописаны, но не живут в этом доме. И когда женщина получила полный перечень документов, необходимых для субсидии, она поняла, что просто не получит субсидию. Именно этот механизм отказа в субсидии сейчас наиболее массовый", − подытожил Кучеренко.

Напомним, ранее в Госстате сообщили, что в Украине резко сократилось количество субсидиантов. Кроме того, стало известно о том, что субсидии "живыми" деньгами будут давать прямо перед президентскими выборами.