В Кабмине рассказали, когда украинцам начнут платить субсидии деньгами

Субсидии / EtCetera

Члены украинского Кабинета министров одобрил старт выплаты субсидий наличными деньгами с марта 2019 года.

Фотокопия соответствующих документов были опубликованы порталом РБК-Украина.

Согласно обнародованным данным, в Кабмине решили предлагается с марта 2019-го внедрить механизм оказания помощи населению в виде субсидий на услуги ЖКХ наличными деньгами. Чиновники предполагают, что такая инициатива будет стимулировать украинцев в экономном режиме потреблять жилищно-коммунальные услуги.

Кроме того, в Кабмине ожидают усиление социальной поддержки наименее защищенных категорий жителей Украины.

Напомним, ранее стало известно число украинцев, которые лишатся помощи от государства в виде субсидий. В Нацбанке рассказали, как монетизация субсидий повлияет на рост цен в Украине.