Пересчет пенсий в Украине: кому и сколько добавят

Пенсии должны значительно вырасти / segodnya.ua

В марте 2019 года планируется пересчитать всем украинцам пенсии - причем пересчет будет идти по принципу "чем больше выплата - тем больше прибавка".

К примеру, получающие пенсию в 3 тысячи гривен получат 400 гривен повышения, получающие 7 тысяч - более 900 гривен, подсчитал OBOZREVATEL

В целом, отмечает портал, пенсии вырастут на 1000 и более гривен у тех, кто на данный момент получает примерно от 7,2 тысяч. Если раньше пенсии повышались согласно Читайте такжеВ Кабмине рассказали, когда состоится массовое повышение пенсийпроценту от прожиточного минимума, теперь формула пересчета будет другой. Точкой индексации станет средняя заработная плата по стране.

Так, если за три прошедших года зарплаты в среднем росли на 18%, а инфляция составит 10%, то зарплату в формуле повысят на 14% (18/2 + 10/2). В результате вместо 5302,8 грн могут посчитать пенсию с зарплаты в 6045 грн.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Гройсман озвучил окончательное решение о доставке пенсий "Укрпоштой"