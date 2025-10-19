Нельзя одалживать и не только: что скрывают древние суеверия и приметы о яйцах

Вы узнаете:
- Какие приметы связаны с яйцами и плодородием
- Почему ведьмы, по легендам, пользовались скорлупой
- Какое яйцо приносит несчастье, а какое - удачу
Яйца издавна считались не только пищевым продуктом, но и сильным магическим символом, который имел влияние на судьбу человека. В разные эпохи их окружали десятки суеверий и примет, которые передавались из поколения в поколение.
Главред решил разобраться, откуда взялись самые распространенные поверья о яйцах и какие действия считались особенно опасными.
Как древние народы видели в яйцах магическую силу
Как пишет РБК-Украина, еще во времена Древнего Рима люди подозрительно относились к яйцам, особенно к их скорлупе. В средневековой Европе, около 1500-х годов, появилось мнение, что ведьмы используют скорлупу как лодку, чтобы вызывать бури и топить корабли. Из-за этого даже обычная варка яиц могла стать поводом для обвинений в колдовстве.
Яйцо символизировало плодородие, поэтому фермеры часто разбивали их на поле, надеясь на обильный урожай. Если же в яйце попадалось два желтка - это считалось знаком скорой свадьбы или рождения близнецов.
Девичьи гадания с яйцами и приметы о браке
Молодым девушкам советовали положить яйцо в огонь и ждать час: верили, что после этого придет будущий муж и перевернет его. Если же яйцо треснет в руках, это якобы означало, что девушка никогда не выйдет замуж.
В Ирландии эмигранты разбивали скорлупу после еды, чтобы ведьмы и феи не проникли в дом. А моряки до сих пор избегают брать яйца на корабль, называя их не "яйцами", а "карусельными шариками", чтобы не навлечь беду.
Народные запреты и приметы, связанные с яйцами
Наши предки имели целый перечень примет и запретов, связанных с яйцами:
- Нельзя занимать яйца взаймы. Тот, кто отдает их, может отдать собственную удачу.
- Не давать яйца на разведение. Иначе куры перестанут нестись.
- Подкладывать яйца под наседку разрешалось лишь до захода солнца и не в воскресенье, иначе вылупятся лишь петухи.
- Яйца без желтка считались несчастливыми - их быстро выбрасывали.
- Подброшенное яйцо у порога могло означать наведение сглаза.
Кроме того, по народным представлениям, нельзя разбивать сырое яйцо об угол стола, ведь это может "отпугнуть удачу" и навлечь неприятности.
Как видим, даже обычное яйцо в народных традициях имело огромную силу - оно могло как принести счастье, так и стать источником беды.
Об источнике: РБК-Украина
РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.
