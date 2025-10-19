Нельзя одалживать и не только: что скрывают древние суеверия и приметы о яйцах

Как наши предки использовали яйца, чтобы защититься от злых сил.

Яйца издавна считались не только пищевым продуктом, но и сильным магическим символом, который имел влияние на судьбу человека. В разные эпохи их окружали десятки суеверий и примет, которые передавались из поколения в поколение.

Главред решил разобраться, откуда взялись самые распространенные поверья о яйцах и какие действия считались особенно опасными.

Как древние народы видели в яйцах магическую силу

Как пишет РБК-Украина, еще во времена Древнего Рима люди подозрительно относились к яйцам, особенно к их скорлупе. В средневековой Европе, около 1500-х годов, появилось мнение, что ведьмы используют скорлупу как лодку, чтобы вызывать бури и топить корабли. Из-за этого даже обычная варка яиц могла стать поводом для обвинений в колдовстве.

Яйцо символизировало плодородие, поэтому фермеры часто разбивали их на поле, надеясь на обильный урожай. Если же в яйце попадалось два желтка - это считалось знаком скорой свадьбы или рождения близнецов.

Девичьи гадания с яйцами и приметы о браке

Молодым девушкам советовали положить яйцо в огонь и ждать час: верили, что после этого придет будущий муж и перевернет его. Если же яйцо треснет в руках, это якобы означало, что девушка никогда не выйдет замуж.

В Ирландии эмигранты разбивали скорлупу после еды, чтобы ведьмы и феи не проникли в дом. А моряки до сих пор избегают брать яйца на корабль, называя их не "яйцами", а "карусельными шариками", чтобы не навлечь беду.

Народные запреты и приметы, связанные с яйцами

Наши предки имели целый перечень примет и запретов, связанных с яйцами:

Нельзя занимать яйца взаймы. Тот, кто отдает их, может отдать собственную удачу.

Не давать яйца на разведение. Иначе куры перестанут нестись.

Подкладывать яйца под наседку разрешалось лишь до захода солнца и не в воскресенье, иначе вылупятся лишь петухи.

Яйца без желтка считались несчастливыми - их быстро выбрасывали.

Подброшенное яйцо у порога могло означать наведение сглаза.

Кроме того, по народным представлениям, нельзя разбивать сырое яйцо об угол стола, ведь это может "отпугнуть удачу" и навлечь неприятности.

Как видим, даже обычное яйцо в народных традициях имело огромную силу - оно могло как принести счастье, так и стать источником беды.

