Нельзя одалживать и не только: что скрывают древние суеверия и приметы о яйцах

Руслан Иваненко
19 октября 2025, 21:32
37
Как наши предки использовали яйца, чтобы защититься от злых сил.
Яйца
Что на самом деле скрывают два желтка в одном яйце / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие приметы связаны с яйцами и плодородием
  • Почему ведьмы, по легендам, пользовались скорлупой
  • Какое яйцо приносит несчастье, а какое - удачу

Яйца издавна считались не только пищевым продуктом, но и сильным магическим символом, который имел влияние на судьбу человека. В разные эпохи их окружали десятки суеверий и примет, которые передавались из поколения в поколение.

Главред решил разобраться, откуда взялись самые распространенные поверья о яйцах и какие действия считались особенно опасными.

Как древние народы видели в яйцах магическую силу

Как пишет РБК-Украина, еще во времена Древнего Рима люди подозрительно относились к яйцам, особенно к их скорлупе. В средневековой Европе, около 1500-х годов, появилось мнение, что ведьмы используют скорлупу как лодку, чтобы вызывать бури и топить корабли. Из-за этого даже обычная варка яиц могла стать поводом для обвинений в колдовстве.

Яйцо символизировало плодородие, поэтому фермеры часто разбивали их на поле, надеясь на обильный урожай. Если же в яйце попадалось два желтка - это считалось знаком скорой свадьбы или рождения близнецов.

Девичьи гадания с яйцами и приметы о браке

Молодым девушкам советовали положить яйцо в огонь и ждать час: верили, что после этого придет будущий муж и перевернет его. Если же яйцо треснет в руках, это якобы означало, что девушка никогда не выйдет замуж.

В Ирландии эмигранты разбивали скорлупу после еды, чтобы ведьмы и феи не проникли в дом. А моряки до сих пор избегают брать яйца на корабль, называя их не "яйцами", а "карусельными шариками", чтобы не навлечь беду.

Народные запреты и приметы, связанные с яйцами

Наши предки имели целый перечень примет и запретов, связанных с яйцами:

  • Нельзя занимать яйца взаймы. Тот, кто отдает их, может отдать собственную удачу.
  • Не давать яйца на разведение. Иначе куры перестанут нестись.
  • Подкладывать яйца под наседку разрешалось лишь до захода солнца и не в воскресенье, иначе вылупятся лишь петухи.
  • Яйца без желтка считались несчастливыми - их быстро выбрасывали.
  • Подброшенное яйцо у порога могло означать наведение сглаза.

Кроме того, по народным представлениям, нельзя разбивать сырое яйцо об угол стола, ведь это может "отпугнуть удачу" и навлечь неприятности.

Как видим, даже обычное яйцо в народных традициях имело огромную силу - оно могло как принести счастье, так и стать источником беды.

Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

Кремль хочет возродить "Сибирь" на оккупированных территориях – ЦНС

09:28

Гороскоп на завтра 20 октября: Львам - неожиданная встреча, Девам - большие перемены

09:23

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 октября (обновляется)

