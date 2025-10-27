Что будет, если человек случайно стал в гроб - ответ священника

Священник ПЦУ поделился личным опытом и объяснил, почему не стоит бояться гроба.

Есть ли опасность, если ненароком стать в гроб / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

Что произойдет, если человек случайно станет в гроб

Как следует действовать, если случайно стал в гроб

Как следует относиться к подобным случаям

Случайно стать в гроб - ситуация, которая многих может напугать или смутить. Однако это вовсе не является поводом для паники. Священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк отметил, что ничего страшного в этом нет.

По словам священника, если человек ненароком поставил ногу в гроб, достаточно просто вытащить ее и идти дальше.

"У меня когда-то, лет десять назад, когда я имел ритуальные услуги, были гробы. Думаете, я не примерял? Ложился, думал, буду ли хорошо выглядеть. Но в этом нет никакой беды", - рассказал Алексей Филюк.

Священник подчеркнул, что гроб - это лишь "кусок доски, набитой тканью, лакированный". Поэтому случайное попадание в него не имеет никаких мистических или опасных последствий.

Ранее Главред рассказывал, можно ли передавать вещи после захода солнца. Согласно народным приметам, этого делать не стоит, поскольку это якобы может привести к потерям и бедности.

Также священник объяснил, почему на поминальных обедах традиционно подают горох с капустой. Эти блюда символизируют простоту, смирение и память об усопших

Кроме этого, во время похорон иногда случаются странные или непонятные ситуации. Священник объяснил, что делать, если на похоронах за шиворот бросили горсть земли.

О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает трех усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

