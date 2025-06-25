Украину атакует грозовой шторм: какие регионы будут заливать дожди

Погода в Сумах будет самой холодной. Там температур воздуха опустится до +13 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 26 июня / unsplash.com

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 26 июня

Где температура воздуха повысится до +32 градусов

В каких областях будут дожди с грозами

Погода в Украине 26 июня будет местами дождливой и местами ветреной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В этот день синоптики объявили штормовое предупреждение в большинстве областей. Там объявлен І уровень опасности из-за сильных порывов ветра - 15-20 м/с.

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"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 26 июня / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 26 июня будет местами жарко. Холоднее будет на севере. Там температура воздуха повысится до 19-22 градусов. Дожди с грозами будут на севере, в центральных и восточных областях.

3-4 июля в большинстве областей будет жара. Температура воздуха повысится до 28-34 градусов тепла.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 26 июня

В Украине 26 июня будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами в северных, центральных областях и на Левобережье. Ветер будет западный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью в западных, северных и восточных областях 12-17°, на остальной территории 17-22°; днем 22-27°, в южной части и на Закарпатье 28-32°, в северных областях 19-24°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +32

По данным meteoprog, 26 июня в Украине будет теплая погода. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +17...+32 градуса. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха повысится до +13...+18 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 26 июня / фото: meteoprog

Погода 26 июня в Киеве

В Киеве 26 июня будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют кратковременный дождь. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

"Температура ночью 12-17°, днем 19-24°; в Киеве ночью 15-17°, днем 21-23°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 26 июня / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, температура упадет до +7 градусов - когда в Украину придут дожди и сильный ветер. Появился прогноз погоды на неделю с 23 по 29 июня.

Также ранее сообщалось, что украинцев предупредили об ухудшении погоды - стало известно, где будет свирепствовать непогода. В некоторых регионах Украины объявили желтый уровень опасности.

Напомним, магнитная буря ударила с новой силой - Украина под атакой "желтого" шторма. В течение 22-24 июня ожидается умеренная геомагнитная активность, которая может повлиять на самочувствие метеочувствительных людей.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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