Летняя жара снова накроет Украину: где разогреет до +34 градусов

Жара в ближайшее время ожидается по всей территории Украины.

https://glavred.info/synoptic/letnyaya-zhara-snova-nakroet-ukrainu-gde-razogreet-do-34-gradusov-10676243.html Ссылка скопирована

Погода в Украине 26 июня / Фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какой будет погода 26 июня

Где в Украине в четверг прогнозируют грозы

Когда в Украину вернется жара

В четверг, 26 июня, в Украине будет преобладать комфортная температура воздуха. Только на юге разогреет до +31℃. Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, на севере температура воздуха составит +19...+22℃, на западе ожидается +22...+25℃.

видео дня

На Закарпатье будет немного жарко, воздух прогреется до +31℃.

В центре температура будет колебаться в пределах +23...+26℃.

На востоке воздух прогреется до +21...+26℃, при этом на Харьковщине будет немного свежее.

А на юге страны будет жарко, температура поднимется до +27...+31℃.

"Дожди, местами с грозами, пройдут ночью на севере и в центре Украины, а днем в четверг - только в восточной части и на Сумщине. Преимущественно днем 26-го июня в Украине - солнечно", - отмечает Диденко.

Ожидается ветер северо-западный, 5-12 метров в секунду, в большинстве областей (кроме западных) штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

Погода в Украине 26 июня / фото: meteoprog

Погода Киев 26 июня

Ближайшей ночью в столице ожидается дождь с грозой. Также возможен сильный ветер.

Днем будет солнечно, температура воздуха будет колебаться в пределах +20...+22℃.

Когда в Украину вернется жара

По прогнозу Диденко, в Украине будет жарко 3-4 июля.

В большинстве областей столбики термометров будут показывать +28...+34℃. Это касается преимущественной синоптической ситуации, хотя для южных регионов такая температура не является редкостью.

Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Погоду в Украине - последние новости

Как писал Главред, погода в Украине 25 июня будет местами дождливой и местами ветреной. В этот день синоптики объявили штормовое предупреждение в большинстве западных и Житомирской областей. Там объявлен І уровень опасности из-за сильных порывов ветра - 15-20 м/с.

Синоптик Наталья Диденко писала, что самая высокая температура воздуха ожидается на юге, востоке, на Закарпатье - там столбики термометров будут показывать +30 и чуть выше.

А вот июль 2025 года будет засушливым. Средняя месячная температура будет колебаться в пределах +21,6...+26,0 °С, в Карпатах +17...+19°С, что на 2-2,5° выше нормы.

Читайте также:

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред