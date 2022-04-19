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Не кавказцы: выяснилось, кто из оккупантов творил самые жестокие зверства в отношении украинцев

19 апреля 2022, 13:41

Отношение захватчиков к населению зависело от региона. Если город был на передней линии фронта, то оккупанты в каждом человеке видели "нациста".

Буча, война
В Буче пытали и казнили мирных людей, потому что город был на передней линии фронта / Фото УНИАН

Расследователи Conflict Intelligence Teamview выяснили, что самыми зверскими поступками в отношении мирных украинцев отличились российские десантники из Пскова и Костромы, а не с Кавказа.

Ситуация с жестокими обращением с гражданским населением зависела от регионов и от того, находится ли населенный пункт в тылу или нет, как давно он находится в тылу или на линии фронта, отметили в CIT.

Например, в Бородянке Киевкской области люди погибали в основном от обстрелов жилых построек, а расстрелов там было меньше. Вероятно, россияне воспринимали этот населенный пункт как свой тыл.

Буча же была на передней линии фронта. Российским военным давали отпор, поэтому оккупанты в каждом человеке видели наводчиков, корректировщиков и "нацистов". Вероятно, по этой причине россияне пытали и казнили мирных людей.

Бучанская резня

1 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук подтвердил, что украинские военные выгнали из города российских оккупантов. Когда украинские защитники зашли в город, то увидели, какие зверства там творил враг. Российские военные насиловали и убивали украинцев.

Во время захвата Бучи оккупанты убили сотни мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. Часть тел лежала прямо на дорогах и обочинах, часть - в подвалах, кого-то успели похоронить в братских могилах и просто во дворах домов.

На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны. Некоторые из них были расстреляны со связанными руками. Среди убитых и замученных - мужчины, женщины, дети.

Россия утверждает, что убийства мирных жителей якобы произошли после вывода российских войск из пригорода Киева. Но спутниковые снимки компании Maxar Technologies свидетельствуют, что тела погибших на улицах Бучи стали появляться в середине марта, когда город был под контролем РФ.

Президент России Владимир Путин заявил, что массовые убийства российскими оккупантами украинцев в Буче - это "фейк". Мол, он получил по этому поводу какие-то "документы" от самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Позже Путин подписал указ о присвоении 64-й отдельной мотострелковой бригаде звания "гвардейская". Известно, что военные именно этой части устроили геноцид украинцев в Буче.

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