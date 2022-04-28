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"Война может затянуться на годы": НАТО готово всё это время поддерживать Украину в борьбе с РФ

28 апреля 2022, 17:45

По словам Столтенберга, стоит быть готовыми к затягиванию боевых действий. И всё это время страны Альянса могут предоставлять Украине оружие для защиты.

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В НАТО заявили, что готовы годами поддерживать Украину в борьбе с РФ/ Reuters

Североатлантический альянс готов поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии на протяжении многих лет. И такая помощь будет включать в себя, в частности, предоставление странами-членами НАТО современного вооружения.

Так, Киеву могут помочь перейти от вооружений советских времен к современным западным вооружениям и системам. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на молодежном саммите в Брюсселе в четверг, 28 апреля, пишет Sky News.

По его словам, стоит быть готовыми к тому, что война в Украине может затянуться даже на годы.

"Мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе. Есть высокая вероятность того, что эта война затянется и продлится месяцы и годы", – отметил Столтенберг.

Также западные страны продолжат давить на страну-агрессора Россию санкциями.

Киеву будет оказываться военная и экономическая помощь. Столтенберг отметил, что страны-члены НАТО и союзники уже готовятся, что поддержку возможно нужно будет оказывать на протяжении длительного периода времени.

Большая часть тяжелого вооружения, которое прибыло в Украину в рамках военной помощи от стран НАТО – это советское оружие, которое до сих пор находится на складах восточноевропейских государств-членов Альянса. Однако Соединенные Штаты и ряд других союзников уже начали предоставлять Украине западные гаубицы.

Военная помощь Украине от других государств

Напомним, в Украине из США прибыла первая партия военной помощи из нового пакета. Всего в рамках этого пакета наше государство получит американской помощи на 800 миллионов долларов. В списке того, что будет поставлено – 11 вертолетов Ми-17, 18 155-мм пушек Howitzer и 300 дронов Switchblade.

Отмечалось, что США передадут Украине 11 вертолетов Ми-17, которые собирались отправить в Афганистан.

Президент Евросовета Шарль Мишель признался в том, что Евросоюз согласился закупать тяжелое оружие для бесплатной передачи Украине.

Однако недавно стало известно, что Минобороны Германии по настоянию канцлера Олафа Шольца исключило всё тяжелое вооружение, которое просил Киев для борьбы с агрессией РФ. По данным СМИ, нерешительность Шольца может стоить ему должности.

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