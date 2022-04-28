"Война против Украины – только начало": Зеленский назвал финальную цель РФ

Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский назвал финальную цель войны, развязанной РФ против Украины.

Как написал он в своем Telegram, Россия не остановится на Украине. Это понимает весь цивилизованный мир, поэтому и помогает нам бороться с оккупантами.

При этом в своем сообщении глава государства обратил внимание на существование угрозы безопасности.

"В свободном мире уже почти не осталось тех, кто не понимал бы, что война России против Украины – это только начало. Финальной целью руководства России есть не просто захват территории Украины, а расчленение всего центра и востока Европы и глобальный удар по демократии", - написал он.

Зеленский добавил, что свободный мир имеет право на самозащиту, именно поэтому будет помогать Украине еще больше.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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