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Украина имеет всё больше условий для контрнаступления: эксперт объяснил, каким будет финал войны

28 апреля 2022, 02:55

Ресурсы России уже на грани, при этом государства-партнеры предоставляют Украине всё больше оружия для защиты от РФ. Это повлияет на финал войны.

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Украина с каждым днем имеет больше условий для контрнаступления, отмечает военный эксперт Валентин Бадрак/ Макс Левин

В РФ ресурсы для ведения войны уже на грани, поэтому не зря битву за Донбасс называют решающей. С такой интенсивностью, как сейчас, армия России может вести войну не более, чем на протяжении нескольких недель.

Однако это не означает, что после истощения сил страны-агрессора ее боевые действия против Украины прекратятся. Самым худшим вариантом для нашего государства может быть ситуация, когда армия РФ попытается "окопаться" и закрепиться на занятых территориях – тогда их будет труднее оттуда выгнать. Об этом рассказал писатель, военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак во время чата на Главреде.

По словам Бадрака, Путин хочет сохранить свое лицо в войне, которую уже проигрывает. Поэтому он готовит определенные меры, чтобы продемонстрировать их и миру, и собственному обществу.

Судьба путинского режима будет окончательно решена 9 мая, считает военный эксперт. В связи с этим может произойти переход к другой фазе войны.

"Для Украины наиболее негативный аспект здесь может заключаться в том, что Путин перейдет к "окапыванию" и удержанию захваченных позиций. Тогда Украине для того, чтобы выковырять врага, потребуется очень мощное оружие. На Западе это хорошо понимают, поэтому сейчас идет подготовка украинских артиллеристов – ведь США предоставляют мощное артиллерийское оружие, а также мощные беспилотные комплексы", – говорит Бадрак.

В ближайшее время в Украине появится очень мощная артиллерия западного производства. Это даст Украине больше возможностей для разблокировки Мариуполя и выбивания со своих территорий российских оккупантов. Таким образом, благодаря вооружению, которое нашему государству предоставляют страны-партнеры, у Украины с каждым днем становится всё больше возможностей идти в контрнаступление.

"Итак, в условиях появления новых вооружений появляются предпосылки для украинского наступления. И появляется все больше оснований считать, что Украине удастся одержать победу в битве за Донбасс", - подчеркнул военный эксперт.

Бадрак отметил, что на эффективность выбивания войск РФ с украинских территорий будет влиять ряд аспектов:

  • мощность удара ВСУ во время битвы за Донбасс;
  • то, насколько хорошо страны-партнеры обеспечат Украину качественным и мощным тяжелым вооружением, которое поможет поражать врага на больших расстояниях;
  • насколько верхушка в России будет способна влиять на Путина и убеждать его перейти к переговорам.

Напомним, в Турции надеются, что встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским президентом Владимиром Путним может состояться уже в ближайшие дни.

Также ранее США и союзники заговорили о новой более долгосрочной цели войны: Россию нужно решительно победить на поле боя и так ослабить, чтобы она больше не могла напасть на Украину повторно.

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