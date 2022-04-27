Турция надеется, что Путин и Зеленский сядут за стол переговоров уже в ближайшие дни/ Reuters, Офис президента

В Турции надеются, что встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским президентом Владимиром Путним может состояться уже в ближайшие дни.

По словам турецкого министра обороны Акара Хулуси, его государство стремится, чтобы мир в Украине был достигнут дипломатическим путем. Об этом он заявил после встречи глав оборонных ведомств 40 стран на американской авиабазе Рамштайн, которая состоялась во вторник, 26 апреля, пишет Сumhuriyet.

Хулуси подчеркнул, что Турция внимательно следит за всем, что происходит в Украине, и стремится сделать всё, чтобы не было трагических последствий. При этом он отмечает, что нужно открыть путь для дипломатии.

Глава турецкого оборонного ведомства напомнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не один раз проводил встречи как с Путиным, так и с Зеленским. Халуси говорит, что турецкий лидер пытается подтолкнуть президентов РФ и Украины к переговорам и хочет, чтобы как можно быстрее был прекращен огонь.

"Хотя есть определенные трудности, мы надеемся, что, возможно, с предложениями нашего президента удастся встретиться двум лидерам в ближайшие дни", – сказал глава Минобороны Турции.

Кроме этого, Турция поддерживает и способствует эвакуации мирного населения Украины, добавил Халуси.

Накануне, 26 апреля, Эрдоган позвонил Путину и предложил ему провести переговоры с Зеленским в Стамбуле. Анкара акцентирует внимание на важности установления режима прекращения огня, работы гуманитарных коридоров, безопасности эвакуации людей и намерена продолжать реализацию работы, направленной на завершение войны России и Украины.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна готова стать гарантом безопасности Украины. Но в то же время он отметил, что 5-ю статью НАТО в качестве гарантии его страна не примет.

Читайте также: