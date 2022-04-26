Эрдоган позвонил Путину и предложил организовать встречу с Зеленским в Стамбуле

Эрдоган еще раз предложил Путину приехать в Стамбул на переговоры с Зеленским / Коллаж Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил главе Кремля Владимиру Путину и предложил ему провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле. Анкара акцентирует внимание на важности установления режима прекращения огня, работе гуманитарных коридоров, безопасной эвакуации людей, и намерена продолжать реализацию работы, направленной на завершение войны России и Украины.

Как сообщает администрация турецкого главы государства, Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого он снова предложил президенту РФ провести переговоры с президентом Украины Зеленским в Стамбуле.

Читайте такжеНарод надавит на режим Путина – Россия достигнет дна: у Зеленского ждут конфликта в стране-агрессоре"Президент Эрдоган повторил свое предложение повысить стамбульский процесс, важный этап для переговоров между Россией и Украиной, до уровня лидеров", - отмечается в сообщении.

В Турции акцентировали внимание на необходимости установления режима перемирия, обеспечения слаженной работы гуманитарных коридоров и безопасного проведения эвакуации.

Турецкий президент Эрдоган намерен продолжить прилагать максимальные усилия для завершения войны и установления мира между Москвой и Киевом.

"Президент Эрдоган отметил, что продолжение позитивной динамики, достигнутой на стамбульских переговорах c целью прокладывания пути к миру, принесет пользу всем", - подчеркивается в сообщении.

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Встреча Зеленского и Путина

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что Украина должна победить Россию, в том числе и в битве на Донбассе. Тогда Киев усилит свою переговорную позицию и сможет диктовать условия. При такой ситуации возможно проведение встречи Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 апреля заявил, что он готов к прямым переговорам с российским главой государства Владимиром Путиным. По его словам, встреча на высшем политическом уровне может состояться в том случае, если будет хотя бы минимальный шанс остановить войну. Зеленский на таких переговорах намерен говорить о возвращении российских войск на позиции до 24 февраля.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что Зеленский и Путин не против проведения двухсторонних переговоров. Однако для такой дискуссии должны сложиться соответствующие условия. Дипломат уточнил, что вопросы оккупированных Крыма и Донбасса остаются самыми сложными.

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