УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Эрдоган позвонил Путину и предложил организовать встречу с Зеленским в Стамбуле

26 апреля 2022, 18:46

Анкара намерена продолжить серьезную работу над завершением войны Москвы против Киева.

Эрдоган Путин
Эрдоган еще раз предложил Путину приехать в Стамбул на переговоры с Зеленским / Коллаж Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил главе Кремля Владимиру Путину и предложил ему провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле. Анкара акцентирует внимание на важности установления режима прекращения огня, работе гуманитарных коридоров, безопасной эвакуации людей, и намерена продолжать реализацию работы, направленной на завершение войны России и Украины.

Как сообщает администрация турецкого главы государства, Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого он снова предложил президенту РФ провести переговоры с президентом Украины Зеленским в Стамбуле.

Читайте такжеНарод надавит на режим Путина – Россия достигнет дна: у Зеленского ждут конфликта в стране-агрессоре"Президент Эрдоган повторил свое предложение повысить стамбульский процесс, важный этап для переговоров между Россией и Украиной, до уровня лидеров", - отмечается в сообщении.

В Турции акцентировали внимание на необходимости установления режима перемирия, обеспечения слаженной работы гуманитарных коридоров и безопасного проведения эвакуации.

Турецкий президент Эрдоган намерен продолжить прилагать максимальные усилия для завершения войны и установления мира между Москвой и Киевом.

"Президент Эрдоган отметил, что продолжение позитивной динамики, достигнутой на стамбульских переговорах c целью прокладывания пути к миру, принесет пользу всем", - подчеркивается в сообщении.

Смотрите видео ТСН – Зеленский резко призвал Путина к переговорам

Встреча Зеленского и Путина

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что Украина должна победить Россию, в том числе и в битве на Донбассе. Тогда Киев усилит свою переговорную позицию и сможет диктовать условия. При такой ситуации возможно проведение встречи Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 апреля заявил, что он готов к прямым переговорам с российским главой государства Владимиром Путиным. По его словам, встреча на высшем политическом уровне может состояться в том случае, если будет хотя бы минимальный шанс остановить войну. Зеленский на таких переговорах намерен говорить о возвращении российских войск на позиции до 24 февраля.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что Зеленский и Путин не против проведения двухсторонних переговоров. Однако для такой дискуссии должны сложиться соответствующие условия. Дипломат уточнил, что вопросы оккупированных Крыма и Донбасса остаются самыми сложными.

Главред рекомендует:

viber
Владимир Зеленский Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган война России и Украины
Реклама
Популярное
Гороскоп на неделю 25 апреля – 1 мая: Близнецам – успех, Стрельцам – перемены в личной жизниГороскоп на неделю 25 апреля – 1 мая: Близнецам – успех, Стрельцам – перемены в личной жизни Почему судьба режима Путина решится до 9 маяПочему судьба режима Путина решится до 9 мая Лунный посевной календарь на май 2022: лучшие дни для садово-огородных работЛунный посевной календарь на май 2022: лучшие дни для садово-огородных работ Жена призывала насиловать украинок: под Изюмом взяли в плен рашиста из КрымаЖена призывала насиловать украинок: под Изюмом взяли в плен рашиста из Крыма Переговоры Украины и России: Киев поставил Москве жесткий ультиматум - СМИПереговоры Украины и России: Киев поставил Москве жесткий ультиматум - СМИ
Поддержите Главред

Последние новости

18:47

Путин соврал Эрдогану, что в Мариуполе не ведутся боевые действия

18:46

Эрдоган позвонил Путину и предложил организовать встречу с Зеленским в СтамбулеВидео

18:29

Мишке вырвали зубы: как бункерный фюрер перечеркнул будущее Россиимнение

18:05

Фронт на Одесчине и отвод внимания от Мариуполя: в СНБО назвали цель провокации РФ в ПриднестровьеВидео

18:04

В Херсоне оккупанты представили нового мэра и губернатора: что о них известноВидео

Реклама
17:56

Принц Тьмы сделал громкое заявление: Оззи Осборн приютит украинских беженцев

17:37

Щедрые подарки судьбы и невероятное везение: трем знакам крупно подфартит в солнечное затмение 30 апреля

17:35

Тина Кароль рассказала о запрете въезда в РФ: я туда и не собираласьВидео

17:21

В РФ ответили на предложение Украины провести переговоры в Мариуполе

16:58

Гороскоп на май 2022 года для Дев: большая прибыль, яркая личная жизнь и повышение на работеВидео

16:57

Аллигатору "выбили клыки": десантники ВСУ уничтожили ударный вертолет РФВидео

16:55

ВСУ пойдут в контрнаступление на войска РФ, как только Запад даст тяжелое вооружение – АрестовичВидео

16:54

Украинская актриса объявила себя "мэром" одного из городов на ЗапорожьеВидео

16:50

Актриса "Сватов" рассказала, как отреагировали ее коллеги на нападение России на УкраинуВидео

16:41

Лунный посевной календарь на май 2022: лучшие дни для садово-огородных работ

16:34

Новые цели для рашистов: Данилов назвал страны, которые находятся под прицелом РФВидео

16:29

"Мы гордимся, что мы русские": Гордон показал треш, который происходит в российской глубинкеВидео

16:26

Из-за санкций партнеров Украины загруженность портов рф упала на треть – Кубраков

16:17

Ураза-байрам 2022: дата, традиции и поздравления к празднику мусульман

16:08

Стратегия Путина провалилась: чего ждать Украинемнение

Реклама
16:02

Цветы будут крупными и переживут засушливое лето: как применить дрожжи в качестве удобрения для сада

15:55

Солнечное затмение в апреле 2022: когда состоится и чего от него ожидать

15:49

Жуткая травма позвоночника: бывший друг Путина рассказал о здоровье президента РФВидео

15:45

"Фейковая страна и фейковые победы": Подоляк разоблачил ложь РФ о "взятии" МариуполяВидео

15:42

"Твое лицо, когда обменял батю на берцы": Потап показал довольных людей, получивших жалкую компенсацию от России

15:41

"Безграмотная мрачная орда в лаптях": Невзоров развеял миф о "величии" России

15:20

Взрывы в Затоке и "ПМР": РФ готовит Приднестровью сценарий ДонбассаВидео

15:19

"Русня изнасиловала наш дом": шеф-редактор Орла и Решки показала разрушенный рашистами дом в ИрпенеВидео

15:14

Запад не сдаст Украину: эксперт назвал условие победы в войне с РФВидео

15:05

Для россиян закрывают турецкие курорты - СМИ

14:54

РФ нанесла удар по Одесской области: попали в мост через Днестровский лиманВидео

14:51

"Мы в шоке от вашей силы духа": Ирэна Карпа рассказала, в каком восторге французские генералы от ВСУВидео

14:51

Гороскоп на май 2022 года для Львов: большая любовь, прибыль и много радостей жизниВидео

14:23

Бойня в детсаду: в РФ мужчина расстрелял детей и воспитательницу

14:12

Пока жив Путин, Россия ни о чем не пожалеетмнение

13:57

Обложить налогами и ввести квоты: Польша предложила ударить по нефти и газу РФВидео

13:32

Осадчая серьезно отнеслась к идее Горбунова усыновить ребенка - пара уже узнает о процедуре

13:30

Оккупанты заставляют женщин шпионить за ВСУ и угрожают расстреливать детейВидео

12:59

Мальчик и девочка попали под обстрел: в Донецкой области рашисты убили двоих детей

12:49

3-летняя звезда соцсетей и участник Голоса кріїни-12 спели с группой Океан Эльзы в киевском метроВидео

Реклама
12:40

За два месяца войны в Украине Россия потеряла танков на два года вперед – WSJ

12:05

Почему Украина рискует навсегда попасть в долговую ямумнение

11:53

В РФ насмешили размером подачки вдовам уничтоженных в Украине рашистовВидео

11:53

Украина имеет право атаковать территорию России — министр обороны Британии

11:37

Ракета достанет до Воронежа: США передают Украине РСЗО-"убийцы Искандеров"Видео

11:28

Десятки "двухсотых", техника и даже трофей: оккупантам устроили "горячий прием" под ЗапорожьемВидео

11:26

Есть кандидаты получше: Арестович объяснил, почему Украине нет смысла убивать Соловьева

10:59

Немецкий "зверь" прикроет небо: Украину вооружат дальнобойными зенитками GepardВидео

10:48

"Написал проклятия родителям из России": Маричка Падалко рассказала, каким вышел Соболев из Ирпеня

10:44

Когда Путин умрет: астролог назвала критическую дату для диктатора

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять