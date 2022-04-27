13 раз влупили по орках: ВСУ на Юге взяли 5 трофеев тяжелой техники и уничтожили десятки рашистов

ВСУ на юге взяли 5 трофеев тяжелой техники и уничтожили десятки рашистов/ Фото иллюстративное: Reuters

Украинские военные на Юге нанесли по позициям российских оккупантов 13 точных ударов, уничтожив 21 захватчика.

Также была уничтожена одна вражеская боевая бронированная машина, а 5 единиц тяжелой техники защитники Украины забрали, как трофеи. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"5 единиц инженерной и разминирующей техники, брошенных враждебным недовойском, стали трофейным достижением и будут служить Вооруженным силам Украины", – рассказали в оперативном командовании.

Российские оккупанты продолжают обстреливать мирных жителей и фактически прикрываются ими от огня ВСУ.

"Их основной тактикой при этом остается артиллерийско-минометный обстрел как наших позиций, так и мирных жителей тех населенных пунктов, из которых враг отступил, но пытается держать под видимостью контроля. И прикрывается ими от поражений со стороны наших подразделений", – отмечают украинские военные.

При этом сохраняется опасность нанесения ударов ракетами по территории Украины с российских кораблей и подводных лодок.

Кроме этого сообщается, что россияне готовят провокации с ракетными ударами по Приднестровью, чтобы обвинить Украину в нападении на непризнанную "ПМР".

Напомним, в Турции надеются, что встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским президентом Владимиром Путним может состояться уже в ближайшие дни.

Также ранее США и союзники заговорили о новой более долгосрочной цели войны: Россию нужно решительно победить на поле боя и так ослабить, чтобы она больше не могла напасть на Украину повторно.

Читайте также: