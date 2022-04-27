Святая вода – вместо ремонта: в РФ освятили аттракционы после двух несчастных случаев

После того, как ряд посетителей получили травмы на каруселях в Омске, туда пригласили священника для освящения.
В России в городе Омск владельцы парка аттракционов пригласили священника для освящения каруселей после того, как там произошло два несчастных случая.
Событие состоялось в парке аттракционов 30-летия ВЛКСМ (Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи). Об этом сообщили очевидцы. Соответствующее видео было обнародовано в Telegram-канале "Омск Live".
"В парк 30 лет ВЛКСМ пригласили батюшку для освящения каруселей святой водой. Напомним, за последние две недели в этом парке произошло два инцидента", – говорится в сообщении.
Первый травматический случай на этих аттракционах произошел 14 апреля этого года. Тогда вблизи аттракциона "Орбита" прорвало гидроцилиндр, и людей, которые как раз катались, залило маслом.
Второй несчастный случай с уже более серьезными травмами произошел на Пасху 24 апреля. В тот день из своего кресла на аттракционе "Вихрь" вылетела и упала на асфальт молодая мама. Она получила черепномозговую травму, переломы и ушибы. Женщину, которая пришла развлечься со своей семьей и, в частности, 5-летней дочерью, забрала скорая помощь, а на место происшествия вызвали правоохранителей.
Ранее сообщалось, что в России мужчина ворвался в детский сад и устроил стрельбу. В результате атаки есть погибшие, в том числе дети.
Напомним, Российская православная церковь раздает памятки российским солдатам-оккупантам с призывами к кровопролитию в Украине.
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