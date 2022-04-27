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Святая вода – вместо ремонта: в РФ освятили аттракционы после двух несчастных случаев

27 апреля 2022, 15:07

После того, как ряд посетителей получили травмы на каруселях в Омске, туда пригласили священника для освящения.

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В РФ освятили аттракционы после двух несчастных случаев вместо ремонта/ Скрин из видео

В России в городе Омск владельцы парка аттракционов пригласили священника для освящения каруселей после того, как там произошло два несчастных случая.

Событие состоялось в парке аттракционов 30-летия ВЛКСМ (Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи). Об этом сообщили очевидцы. Соответствующее видео было обнародовано в Telegram-канале "Омск Live".

"В парк 30 лет ВЛКСМ пригласили батюшку для освящения каруселей святой водой. Напомним, за последние две недели в этом парке произошло два инцидента", – говорится в сообщении.

Первый травматический случай на этих аттракционах произошел 14 апреля этого года. Тогда вблизи аттракциона "Орбита" прорвало гидроцилиндр, и людей, которые как раз катались, залило маслом.

Второй несчастный случай с уже более серьезными травмами произошел на Пасху 24 апреля. В тот день из своего кресла на аттракционе "Вихрь" вылетела и упала на асфальт молодая мама. Она получила черепномозговую травму, переломы и ушибы. Женщину, которая пришла развлечься со своей семьей и, в частности, 5-летней дочерью, забрала скорая помощь, а на место происшествия вызвали правоохранителей.

Ранее сообщалось, что в России мужчина ворвался в детский сад и устроил стрельбу. В результате атаки есть погибшие, в том числе дети.

Напомним, Российская православная церковь раздает памятки российским солдатам-оккупантам с призывами к кровопролитию в Украине.

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