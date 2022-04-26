Бойня в детсаду: в РФ мужчина расстрелял детей и воспитательницу

В РФ расстреляли детей в детсаду / Baza

В России мужчина ворвался в детский сад и устроил стрельбу. В результате атаки есть погибшие, в том числе дети.

Стрельба произошла в Ульяновской области. Сообщается, что житель поселка Вешкайма открыл в местном дошкольном заведении стрельбу.

Кровавая расправа в детсаду

В результате бойни погибло четверо людей, включая самого стрелка.

Стрелок удалось войти в детсад Рябинка с парадного входа. При этом он толкнул сотрудницу, которая занималась уборкой крыльца — женщина осталась жива, но получила небольшие травмы.

На втором этаже учебного заведения стрелок поднял курок своего ружья Иж-27 и открыл огонь. Убиты одна из нянечек, двое детей и сам стрелок, который покончил с собой после расправы над малышами. Также известно про еще одну раненную во время стрельбы сотрудницу детсада.

Что известно о стрелке

По информации Telegram-канала Baza стрелка зовут Александр Дронин, ему исполнилось 68 лет.

Ружье, из которого стреляли, зарегистрированы на этого гражданина. Причина, по которой он решил устроить кровавую трагедию в детсаде, неизвестна.

Напомним, ранее в России в Пермском государственном университете произошла стрельба. В результате стрельбы есть погибшие и пострадавшие.