Россия отказалась от проведения на оккупированном Донбассе парада победы 9 мая

Российские оккупанты "ДНР", дескать, собираются проводить "парад победы" после оккупации всего Донбасса / УНИАН

Так называемый руководитель российских боевиков "ДНР" Денис Пушилин сделал заявление о том, что парад победы на оккупированном Донбассе 9 мая они проводить не будут. Дескать, мероприятия проведут после того, как "победят" и выведут якобы "республику" на "конституционные границы".

Как сообщает Медуза, он сказал о том, что парада Победы и шествия Бессмертного полка на оккупированных районах Донецкой области не будет. Якобы из-за угрозы обстрелов.

Читайте такжеНовый куратор Кириенко и "референдум" по Донбассу в РФ: Путин задумал "большую победу" над ЗападомОднако, по его словам, оккупанты готовы провести мероприятия после, дескать, "их победы" и захвата всех районов Донецкой и Луганской областей.

"Принято непростое решение: мы проведем парад Победы после полной нашей победы и выхода "ДНР" на "конституционные границы", - сказал Пушилин.

Битва за Донбасс

Замкомандующего войсками Центрального восточного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что российские войска собираются захватить Донецкую и Луганскую область, а также южные регионы Украины. Оккупанты собираются прорубить коридор в захваченный в 2014 году Крымский полуостров.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович полагает, что сроки завершения войны России против Украины зависят от ряда факторов. По его мнению, битва за Донбасс не приведет к завершению военной кампании. Война может идти до Нового года.

По данным Медузы, Россия в середине мая собирается провести так называемые "референдумы" на захваченных районах Донбасса и Херсонской области. Москва собирается "присоединить" Донецкую и Луганскую области к своему государству, а на Херсонщине объявить "ХНР". Подчеркивается, что на реализации такой идеи настаивает Владимир Путин.

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