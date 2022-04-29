УкрРус
  1. Главная
  3. Политика

Россия отказалась от проведения на оккупированном Донбассе парада победы 9 мая

29 апреля 2022, 08:54

Россия и подконтрольная ей группировка "ДНР" решили перенести свои планы.

Война на Донбассе
Российские оккупанты "ДНР", дескать, собираются проводить "парад победы" после оккупации всего Донбасса / УНИАН

Так называемый руководитель российских боевиков "ДНР" Денис Пушилин сделал заявление о том, что парад победы на оккупированном Донбассе 9 мая они проводить не будут. Дескать, мероприятия проведут после того, как "победят" и выведут якобы "республику" на "конституционные границы".

Как сообщает Медуза, он сказал о том, что парада Победы и шествия Бессмертного полка на оккупированных районах Донецкой области не будет. Якобы из-за угрозы обстрелов.

Читайте такжеНовый куратор Кириенко и "референдум" по Донбассу в РФ: Путин задумал "большую победу" над ЗападомОднако, по его словам, оккупанты готовы провести мероприятия после, дескать, "их победы" и захвата всех районов Донецкой и Луганской областей.

"Принято непростое решение: мы проведем парад Победы после полной нашей победы и выхода "ДНР" на "конституционные границы", - сказал Пушилин.

Битва за Донбасс

Замкомандующего войсками Центрального восточного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что российские войска собираются захватить Донецкую и Луганскую область, а также южные регионы Украины. Оккупанты собираются прорубить коридор в захваченный в 2014 году Крымский полуостров.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович полагает, что сроки завершения войны России против Украины зависят от ряда факторов. По его мнению, битва за Донбасс не приведет к завершению военной кампании. Война может идти до Нового года.

По данным Медузы, Россия в середине мая собирается провести так называемые "референдумы" на захваченных районах Донбасса и Херсонской области. Москва собирается "присоединить" Донецкую и Луганскую области к своему государству, а на Херсонщине объявить "ХНР". Подчеркивается, что на реализации такой идеи настаивает Владимир Путин.

Главред рекомендует:

viber
ДНР 9 мая Парад Победы Денис Пушилин новости Донбасса война России и Украины
Реклама
Популярное
Конец черной полосы: кому из знаков повезет по-крупному в ближайшее времяКонец черной полосы: кому из знаков повезет по-крупному в ближайшее время Покровительство высших сил и судьбоносные перемены: три знака могут рассчитывать на это в конце апреляПокровительство высших сил и судьбоносные перемены: три знака могут рассчитывать на это в конце апреля Гороскоп на сегодня, 26 апреля 2022: Девам – авантюры, Весам – сплетни, Стрельцам – осуществление мечтыГороскоп на сегодня, 26 апреля 2022: Девам – авантюры, Весам – сплетни, Стрельцам – осуществление мечты Гороскоп на май 2022 года для Дев: большая прибыль, яркая личная жизнь и повышение на работеГороскоп на май 2022 года для Дев: большая прибыль, яркая личная жизнь и повышение на работе Переход Меркурия в знак Тельца 7-12 мая: кому из знаков стоит быть осторожнымиПереход Меркурия в знак Тельца 7-12 мая: кому из знаков стоит быть осторожными
Поддержите Главред

Последние новости

08:54

Россия отказалась от проведения на оккупированном Донбассе парада победы 9 мая

08:26

Россиянка пожаловалась на то, как ее с друзьями избили украинцы в Греции за крики "Слава России"

08:08

Войска РФ 24 февраля атаковали Офис президента: мы отбивалась, там были моя жена и дети – ЗеленскийВидео

06:52

"Большое разочарование, гнев и досада": Совбез ООН не смог остановить войну против Украины – ГуттеришВидео

06:31

Россия проглотила все наживки, что ей разбросал Западмнение

Реклама
05:40

"Черный" доллар резко рванул вверх: стала известна неожиданная причина

05:05

"К 9 мая произойдут решающие события": военный эксперт назвал три сценария окончания войныВидео

04:40

Крах Путина и исход битвы за Донбасс: Гордон сделал прогноз о войне России против УкраиныВидео

04:10

В Украине резко похолодает и ударят заморозкиВидео

03:37

Финансовый гороскоп на неделю 2-8 мая: Весам – экономия, Львам – рост доходов, Водолеям - обман

03:05

3 самые лучшие короткие стрижки для женщин после 50 лет с эффектом омоложения

02:26

"Сработала актерская интуиция": Ирма Витовская предсказала войну в Украине

01:57

Военный эксперт пояснил, при каких условиях в России объявят мобилизациюВидео

01:24

"С Калибрами проблемы, но есть Искандеры": эксперт рассказал, сколько еще РФ будет бомбить УкраинуВидео

00:51

Приметы на 29 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:48

Гороскоп для Украины: астролог рассказала, как солнечное затмение круто повлияет на ход войныВидео

00:19

Называла украинцев "фашистами": в Швеции упоротая рашистка поплатилась за дикий дебошВидео

00:04

Россия запустила по Киеву 5 ракет - ЗеленскийВидео

28 апреля, четверг
23:38

"Как были тупыми, так и остались": Леди Гага со сцены оскорбила российские властиВидео

23:37

Свержение правительства и новая "конституция": в США раскрыли планы РФ по УкраинеВидео

Реклама
23:32

Люди бежали от взрыва: момент попадания российской ракеты в Киеве попал на видеоВидео

23:20

Лобода может вернуться в Россию с концертом во Владивостоке

23:07

Ракетный обстрел по Киеву: оккупанты попали в жилой дом, много пострадавшихВидео

23:03

"Необстрелянный" Гутерреш: почему россияне ударили ракетами по Киевумнение

22:43

В России нашли замену Галкину: кто стал "угодным" фаворитом

22:39

"У нас голова и две кисти": как в РФ хоронят уничтоженных в Украине "боевых бурятов"Видео

22:13

Оккупанты нанесли ракетный удар по Фастову: все подробностиВидео

22:09

В Мариуполе погибла 14-летняя тяжелоатлетка: ее убило вражеским снарядом вместе с мамой

21:58

Ожесточенные бои вспыхнут в середине лета: Арестович дал тревожный прогноз и назвал причинуВидео

21:58

В США поддержали ленд-лиз для Украины: что ожидатьВидео

21:36

Немедленно лишить права вето в Совбезе ООН: Ермак резко отреагировал на ракетный обстрел КиеваВидео

21:31

Рашистов выбивают из пригорода Харькова: ВСУ зачищают еще один поселокВидео

21:16

Ракетный удар по Киеву: появились подробности о пострадавшихВидео

20:59

Ляшко угодил в ДТП с авто со спецсигналами и закатил истерику прямо посреди дорогиВидео

20:49

Россия ищет оправдание своей неудачи в Украине - БайденВидео

20:45

Арестович уточнил, где сейчас сосредоточены силы российских войскВидео

20:41

"Нацизм" и "бандеровцы": оккупанты РФ планируют создать в Украине "Южную Русь"Видео

20:29

Переход Меркурия в знак Тельца 7-12 мая: кому из знаков стоит быть осторожными

20:26

Все в дыму: оккупанты ударили по Киеву двумя ракетамиВидео

20:05

Лидер группы Друга ріка Харчишин показал, что осталось от его дома после рашистских обстреловВидео

Реклама
19:56

Неожиданный диагноз: психолог рассказала о внутреннем конфликте у Путина

19:52

Выбиты зубы и связаны руки: под Киевом нашли изуродованное оккупантами тело 29-летнего военногоВидео

19:44

На Запорожье взорвали мост, которым оккупанты возили технику из Крыма: у россиян началась паника

19:37

Оккупанты отступили с потерями на двух направлениях: ВСУ зачищают пригород ХарьковаВидео

19:37

Россия рискует развязать европейскую войну, которую она никогда не выиграетмнение

18:58

Облегчили задачу ВСУ: в РФ у границы с Украиной столкнулись два военных вертолетаВидео

18:56

Меткий выстрел снайпера: боец ВСУ показал результат ночной "охоты" на рашистовВидео

18:54

Наступают тяжелые времена: четыре знака зодиака могут остаться на мели до конца 2022 года

18:31

Домой вернулись 13 офицеров и 20 солдат ВСУ: Украина провела новый обмен пленнымиВидео

18:26

Байден выступил со срочным заявлением по поводу войны в УкраинеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять